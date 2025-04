Für sichere und gute Kinder- und Jugendreisen – Das BundesForum auf dem DJHT 2025

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. präsentiert sich in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf demderin Leipzig stattfindet. Als bundesweiter Zusammenschluss von Organisationen, Trägern und Verbänden im Bereich des Kinder- und Jugendreisens informiert der Verein vor Ort über seine Arbeitsschwerpunkte, Projekte und Mitgliedsorganisationen – und lädt zum Austausch rund um qualitätsvolles und sicheres Reisen junger Menschen ein. „Weil es ums Ganze geht: Demokratie durch Teilhabe verwirklichen!“ – so lautet das Motto des 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages. Er ist der größte Jugendhilfegipfel in Europa und bietet eine zentrale Plattform für Austausch, Vernetzung und politische Impulse für die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe.Amerhalten Besucher*innen umfassende Einblicke in die Vielfalt von Gruppenunterkünften und Freizeitangeboten für junge Menschen. Themen wie Nachhaltigkeit, Sicherheit, Teilhabe und Qualifizierung stehen ebenso im Fokus wie die Vorstellung der bundesweiten Kampagne #DeutschlandHatNenPlan Ein besonderes Highlight ist die Projektpräsentation „Betten, Bäder, Belegung – Ergebnisse aus einer Befragung von Kinder- und Jugendunterkünften im Kongressprogramm. Auf Basis einer aktuellen Befragung gibt sie einen fundierten Überblick über Belegungszahlen, demografische Entwicklungen, Angebotsstrukturen und wirtschaftliche Herausforderungen von Jugendgästehäusern in Deutschland (Stand 2024). Die Befragung zeigt: Jugendunterkünfte sind weit mehr als Übernachtungsorte – sie sind bedeutende Lern-, Begegnungs- und Erfahrungsräume für junge Menschen. Die erhobenen Daten liefern wichtige Impulse für Träger, politische Entscheidungsträger*innen, Tourismusakteure und Bildungseinrichtungen – und machen deutlich, wo Chancen und Unterstützungsbedarfe für die Zukunft liegen.Der Auftritt des BundesForum richtet sich besonders an Vertreter*innen aus Verwaltung, Politik und Praxis, die sich mit der Weiterentwicklung von Strukturen und Rahmenbedingungen im Kinder- und Jugendreisen beschäftigen. Der Messestand bietet ihnen die Möglichkeit, aktuelle Impulse aus der Praxis kennenzulernen, Bedarfe aus dem Feld direkt aufzunehmen und sich über Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Infrastruktur von Kinder- und Jugendunterkünften zu informieren. Vor allem für politische Entscheider*innen bietet das BundesForum fundierte Datengrundlagen und praxiserprobte Ansätze, um die Bedeutung dieser Einrichtungen in Jugendhilfe, Bildung und Tourismus ganzheitlich zu erfassen und in strategisches Handeln zu überführen.