Erfolgreiche Rezertifizierung: martas Gästehäuser Hauptbahnhof Berlin erneut mit 5 Sternen prämiert

Heute wurden die martas Gästehäuser Hauptbahnhof Berlin zum fünften Mal in Folge mit dem Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen (QMJ) des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ausgezeichnet. Geschäftsführer Dennis Peinze überreichte die begehrte Urkunde an Jens-Martin Krieg, dem Direktor des Hauses.Das QMJ-Siegel des BundesForum steht seit vielen Jahren für hohe Standards bei Kinder- und Jugendreisen. Es garantiert Sicherheit, Verlässlichkeit und eine herausragende Qualität der Unterkunft. „Für uns ist es ein besonderes Anliegen, dass die jungen Gäste in einer sicheren und qualitativ hochwertigen Umgebung ihre Reise erleben können. Das QMJ-Qualitätsmanagement setzt dabei Maßstäbe, indem es verbindliche Kriterien zur Sicherheit, Hygiene, Barrierefreiheit und pädagogischen Qualität etabliert“, betonte Dennis Peinze bei der Übergabe der Urkunde. Einrichtungen, die das Siegel erhalten, stellen nicht nur die Einhaltung der Standards sicher, sondern verpflichten sich auch zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung.martas Gästehäuser Hauptbahnhof Berlin bieten mit ihren 421 Betten eine zentrale Anlaufstelle für Kinder- und Jugendgruppen aus ganz Deutschland. Nur wenige Gehminuten vom Berliner Hauptbahnhof entfernt, überzeugt das Haus mit einer modernen Ausstattung, barrierefreien Zugängen und großzügigen Gemeinschaftsräumen. Besonders die hohe pädagogische Ausrichtung und der wertschätzende Umgang mit den jungen Gästen zeichnen die Unterkunft aus.Für martas Gästehäuser und andere Anbieter von Kinder- und Jugendunterkünften bedeutet das QMJ-Siegel nicht nur ein Vertrauensbeweis, sondern auch einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. „Die Rezertifizierung bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es motiviert unser Team, weiterhin erstklassige Aufenthalte für unsere jungen Gäste zu gestalten“, erklärte Jens-Martin Krieg. Gerade Eltern und Organisationen schätzen das QMJ-Siegel, da es ihnen hilft, eine sichere und qualitativ hochwertige Unterkunft für Kinder- und Jugendreisen zu wählen.Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen lädt dazu ein, sich über die Bedeutung des QMJ-Siegels und die Vorteile für den Jugendreisemarkt zu informieren.