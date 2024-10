Das BundesForum unterstützt Gruppenhäuser mit maßgeschneiderten Fortbildungsangeboten

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen setzt sich gezielt für die Bedürfnisse von Gruppenhäusern in ganz Deutschland ein. In einer Zeit, in der Betreiber*innen von Kinder- und Jugendunterkünften mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sind, bietet das BundesForum praxisnahe Unterstützung durch Fortbildungsangebote, die darauf ausgerichtet sind, Gruppenhäuser in ihrer Arbeit zu stärken und deren Qualitätssicherung zu fördern.Mit einem umfassenden Programm an Online-Seminaren, Workshops und Schulungen hilft das BundesForum den Hausleiter*innen, aktuelle Probleme und Trends besser zu verstehen und proaktiv zu bewältigen. Dabei stehen Themen im Mittelpunkt, die für den Erfolg und die Qualitätssicherung von Gruppenhäusern entscheidend sind.„Gruppenunterkünfte sind ein wichtiger Bestandteil des Kinder- und Jugendreisens. Doch sie stehen vor immer komplexeren Anforderungen, die von der Wirtschaftlichkeit über die Gästezufriedenheit bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen reichen“, erklärt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen . „Wir erkennen diese Bedürfnisse und möchten mit unseren Fortbildungsangeboten die Häuser dabei unterstützen, ihre Arbeit zu optimieren und die Qualität ihrer Unterkünfte zu sichern.“Die Fortbildungsangebote des BundesForum orientieren sich an den aktuellen Entwicklungen und Anforderungen der Branche. Sie umfassen Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen, Beschwerdemanagement, effiziente Belegungsplanung, moderne Marketingstrategien und Künstliche Intelligenz. Mit Unterstützung erfahrener Referent*innen vermittelt das BundesForum konkrete Lösungsansätze, die den Hausleiter*innen und ihren Mitarbeiter*innen helfen, ihre Unterkünfte zukunftssicher zu gestalten.Mit Unterstützung des Bundesiugendministeriums lädt das BundesForum zum Häusertreffen 2024 , das vom 11.-13. Dezember 2024 in Osterburg (Altmark) stattfindet. Diese dreitägige Weiterbildung umfasst zehn praxisorientierte Workshops, Plenumsvorträge und moderierten Austausch und ist die ideale Gelegenheit, sich über aktuelle Themen zu informieren, Fachwissen zu vertiefen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Es bietet reichlich Raum für Austausch und Vernetzung - unabhängig von der Größe oder Verbandszugehörigkeit der Häuser. Ziel ist es, die Betreiber*innen dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Unterkünfte kontinuierlich zu verbessern und den steigenden Anforderungen der Branche erfolgreich zu begegnen.Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Alle Informationen finden Sie auf der Veranstaltungsseite haeusertreffen.de