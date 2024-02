BundesForum Kinder- und Jugendreisen präsentiert sich auf der ITB Berlin 2024

Die ITB Berlin ist die weltweit führende Messe im Bereich Tourismus und Reisen und bietet vom 05. bis 07. März 2024 eine ausgezeichnete Plattform für den Austausch und Vernetzung. Als Dachverband der Kinder- und Jugendreisebranche ist es für uns von besonderer Bedeutung, auf dieser internationalen Bühne unsere Mitglieder und Partner zu repräsentieren. Gemeinsam mit Akteuren aus der Kinder- und Jugendreisebranche werden wir am Stand 121 in Halle 4.1 unser Marktsegment vorstellen und die Attraktivität sowie die gesellschaftspolitische Bedeutung unserer Branche hervorheben.

Der Verbandsstand wird nicht nur ein Ort der Information sein, sondern auch ein Treffpunkt für

Fachleute und alle Interessierte. Hier haben Besucher die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und Entwicklungen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen sowie sich über die Arbeit und Angebote unserer Mitglieder zu informieren.



Ein besonderes Highlight wird die angrenzende Kinder- und Jugendreiselounge sein, die ein spannendes Programm für alle Messebesucher bietet. Hier werden tägliche Studententouren, Unternehmensvorstellungen, Präsentationen zu Personal- und Jobperspektiven, Gestaltungsmöglichkeiten von klimafreundlichen Kinder- und Jugendreisen sowie eine Chillout-Area mit verschiedenen Spielen und einer Fotobox angeboten.



"Die ITB Berlin ist eine wichtige Plattform, um die Vielfalt und die gesellschaftliche Relevanz der Kinder- und Jugendreisebranche zu präsentieren", sagt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen. "Wir freuen uns besonders, darauf auch in diesem Jahr dem Tourismusausschuss des Bundestages unsere Arbeit und Angebote vorzustellen."



Wir laden alle Interessierten herzlich ein, uns auf der ITB Messe zu besuchen und Teil dieser spannenden Veranstaltung zu sein. Besucht uns am Stand 121 in Halle 4.1, das Team des BundesForum Kinder- und Jugendreisen freut sich auf euch!

