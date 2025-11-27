Kontakt
BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. startet Qualifizierungsinitiative „HausKompetenz“ – Neue Plattform ab sofort online

Kompetenzen für den Alltag in Kinder- und Jugendunterkünften – flexibel und bundesweit

Mit HausKompetenz startet das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ein neues bundesweites Qualifizierungsangebot für Leitungen und Mitarbeitende von Kinder- und Jugendunterkünften. Ziel ist es, Fachkräfte in ihrer täglichen pädagogischen, organisatorischen und verantwortlichen Arbeit nachhaltig zu stärken und ihnen praxisnahe Kompetenzen für aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Hand zu geben.

Zeitgleich startet die neue Webseite www.hauskompetenz.org. Dort finden Interessierte ab sofort alle Informationen zum Projekt – inklusive der Möglichkeit, sich direkt für die ersten Qualifizierungsmodule anzumelden. „Mit HausKompetenz schaffen wir ein Angebot, das Fachkräften Sicherheit gibt, ihren Arbeitsalltag erleichtert und Qualität sichtbar weiterentwickelt. Die Anforderungen steigen und wir wollen die Menschen stärken, die vor Ort Verantwortung tragen.“Dennis Peinze, Geschäftsführer BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V.

Praxisnahe Qualifizierung – für Leitungsteams und Mitarbeitende

Die Qualifizierung umfasst mehrere thematische Schwerpunkte, die sich an den realen Bedarfen der Branche orientieren. Dazu gehören insbesondere:
  • Pädagogische Grundlagen & Schutzkonzepte (inkl. Nähe-Distanz, Prävention, Aufsichtspflicht)
  • Kommunikation & Teamkultur (Konfliktlösung, Rollenverständnis, Führungskompetenzen)
  • Qualität & Organisation im Alltag (Abläufe, Sicherheit, Verantwortung, Krisenmanagement)
  • Nachhaltigkeit & moderne Hausführung
Die Module werden als Kombination aus Online-Workshops, digitalen Lernmaterialien und praxisorientierten Vertiefungen angeboten. Weitere Themen und Zusatzmodule kommen im Laufe des Jahres 2026 hinzu.

Ein Angebot für Praxis und PolitikHausKompetenz richtet sich an:
  • Leitungen von Kinder- und Jugendunterkünften
  • pädagogische Mitarbeitende
  • Verantwortliche in Trägerstrukturen
  • Aus- und Fortbildungsverantwortliche
  • Fachöffentlichkeit aus Jugendhilfe, Pädagogik, Tourismus
  • politische Entscheidungsträger*innen, die Qualitätsentwicklung im Kinder- und Jugendreisen unterstützen wollen
„Kinder- und Jugendunterkünfte leisten unverzichtbare Bildungsarbeit. Mit HausKompetenz schaffen wir ein Qualifizierungsformat, das diese Arbeit stärkt und zugleich politische Sichtbarkeit für diesen wichtigen Bildungsraum schafft.“ meint Dennis Peinze.

Jetzt online: www.hauskompetenz.org

Die neue Webseite bietet:
  • ausführliche Projektinformationen
  • Einblicke in die Module
  • praxisnahe Materialien & Hintergrundwissen
  • Anmeldung zu den ersten Qualifizierungsterminen
  • regelmäßige Updates zu neuen Themen und Formaten

BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ist der Zusammenschluss bundesweit tätiger Verbände, Träger und Organisationen, die im Bereich des Kinder- und Jugendreisens aktiv sind sind. Die gemeinsame Arbeit ist von Vielfalt, Offenheit, gegenseitiger Bereicherung und gleichberechtigter Kommunikation geprägt. Ziel ist die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung des Kinder- und Jugendreisens. Die vorrangigen Arbeitsschwerpunkte, die sich aus diesem Ziel ergeben, sind Qualität, fachlicher Austausch und Interessensvertretung.

Mitglieder im BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V.
_____________________________________________________________________________
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholisches Jugendreisen e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugenderholungszentren e.V.
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.
Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.
Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreise-Veranstalter e.V.
Freizeit ohne Barrieren Paderborn e.V.
Himmlische Herbergen e.V.
Kolpingwerk Deutschland
Martas Hotels und Gästehäuser Berliner Stadtmission
Reisenetz – Der Fachverband für Kinder- und Jugendreisen e.V.
Reisen und Freizeit mit jungen Leuten e.V.
Transfer e.V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Verband Deutscher Schullandheime e.V.

