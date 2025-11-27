BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. startet Qualifizierungsinitiative „HausKompetenz“ – Neue Plattform ab sofort online

Zeitgleich startet die neue Webseite www.hauskompetenz.org. Dort finden Interessierte ab sofort alle Informationen zum Projekt – inklusive der Möglichkeit, sich direkt für die ersten Qualifizierungsmodule anzumelden. „Mit HausKompetenz schaffen wir ein Angebot, das Fachkräften Sicherheit gibt, ihren Arbeitsalltag erleichtert und Qualität sichtbar weiterentwickelt. Die Anforderungen steigen und wir wollen die Menschen stärken, die vor Ort Verantwortung tragen.“Dennis Peinze, Geschäftsführer BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V.
Praxisnahe Qualifizierung – für Leitungsteams und Mitarbeitende
Die Qualifizierung umfasst mehrere thematische Schwerpunkte, die sich an den realen Bedarfen der Branche orientieren. Dazu gehören insbesondere:
- Pädagogische Grundlagen & Schutzkonzepte (inkl. Nähe-Distanz, Prävention, Aufsichtspflicht)
- Kommunikation & Teamkultur (Konfliktlösung, Rollenverständnis, Führungskompetenzen)
- Qualität & Organisation im Alltag (Abläufe, Sicherheit, Verantwortung, Krisenmanagement)
- Nachhaltigkeit & moderne Hausführung
Ein Angebot für Praxis und PolitikHausKompetenz richtet sich an:
- Leitungen von Kinder- und Jugendunterkünften
- pädagogische Mitarbeitende
- Verantwortliche in Trägerstrukturen
- Aus- und Fortbildungsverantwortliche
- Fachöffentlichkeit aus Jugendhilfe, Pädagogik, Tourismus
- politische Entscheidungsträger*innen, die Qualitätsentwicklung im Kinder- und Jugendreisen unterstützen wollen
Jetzt online: www.hauskompetenz.org
Die neue Webseite bietet:
- ausführliche Projektinformationen
- Einblicke in die Module
- praxisnahe Materialien & Hintergrundwissen
- Anmeldung zu den ersten Qualifizierungsterminen
- regelmäßige Updates zu neuen Themen und Formaten