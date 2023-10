Mädchen*sozialarbeit und Gleichstellungspolitik unter Druck

2011 riefen die Vereinten Nationen den 11. Oktober zum internationalen Weltmädchentag aus. An diesem Tag stehen Mädchen* und Mädchenrechte im Mittelpunkt und es wird die besondere und oft prekäre Situation von Mädchen* weltweit in den Fokus gerückt.Die BAG EJSA hat zum Weltmädchentag 2022 ein Positionspapier veröffentlicht und die Gleichstellungspolitischen Ideen aus dem Koalitionsvertrag in Forderungen formuliert. https://www.bagejsa.de/fachkonferenz-maedchensozialarbeit Ein Jahr später sieht die Situation nicht besser, sondern noch schlechter aus! Herbe finanzielle Einschnitte in der Migrationsberatung, in der Demokratieförderung und in der Förderung der Mädchensozialarbeit werden dazu führen, dass Projekte und Programme gekürzt und Stellen abgebaut werden. Wir kritisieren, dass entgegen der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, trotz steigender Beratungszahlen und trotz steigender Armut und sozialer Ausgrenzung Bundesmittel gekürzt und die Strukturen der Mädchen*- und Jugendsozialarbeit weiter geschwächt werden.Gravierende Folgen dieses Sparkurses für die Infrastruktur der geschlechtersensiblen Jugend(sozial)arbeit sind zu erwarten und werden den seit Jahren geforderten Ausbau und die strukturelle Vernetzung und Versorgung weiter verhindern. Christiane Giersen, Vorstandssprecherin der BAG EJSA dazu: „Die geplanten Kürzungen im Kinder- und Jugendplan des Bundes sind ein fatales Signal in Richtung junger Menschen und wieder einmal mehr werden ihre Bedürfnisse und Rechte nicht respektiert. Wenn dadurch Angebote für Mädchen* und junge Frauen* noch stärker beschnitten werden, wird dies weitere Benachteiligungen für sie zur Folge haben“.Um Gleichstellung und die Förderung von jungen Frauen* sicherzustellen, Mädchen* und junge Frauen* in ihren vielfach prekären Lebenswelten zu erreichen, müssen spezifische Angebote aufrecht erhalten werden die auskömmlich finanziert sind. Wir sichern damit demokratische Teilhabe!