Bundesamt für Naturschutz verleiht Deutschen Jugend-Naturschutzpreis 2025

BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm betonte im Rahmen der Preisverleihung: „Mit dem Deutschen Jugend-Naturschutzpreis würdigt das Bundesamt für Naturschutz das Engagement junger Menschen, die sich mit Leidenschaft für den Schutz der Natur und den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen. Die zahlreichen kreativen Bewerbungen reichten von klassischen Naturschutzprojekten bis hin zu innovativen Ideen, die neueste Technologien einbeziehen. Diese Vielfalt zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Energie und Ideenreichtum sich die junge Generation dem Thema Naturschutz widmet.“
Ausgezeichnet wurden vier Projekte, auf die das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro gleichmäßig aufgeteilt wurde.
Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören:
- Jessica Holland (18): Jugend forscht im Sachsenforst: Was wird aus der Windwurffläche?, Königsbrück, Sachsen
- Die Asiatische Hornisse im Visier, Benedikt Lamberty (19), Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
Zusätzlich führte Benedikt Lamberty an einer Schule ein Projekt durch, bei dem Schüler*innen der 10. und 11. Klasse gemeinsam mit ihm eine eigene Version der App entwickelten. Dabei lernten die Teilnehmenden nicht nur die ökologische Problematik der Asiatischen Hornisse kennen, sondern erhielten zugleich eine praxisnahe Einführung in die App-Entwicklung.
- Seagrass Guards, Lorna Sophie Meyer (21), Braunschweig, Niedersachsen
Neben der Bildungsarbeit setzt das Projekt auch konkrete Schutzmaßnahmen um, etwa der Ausbau von Ankerbojen und die Einführung von Zertifikaten für Bootsverleiher. Zudem organisiert die Initiative eigene Aktionen und kooperiert mit NGOs und Start-ups.
Ziel der Seagrass Guards ist es, die marine Biodiversität zu bewahren und den Zugang zum Naturschutz niedrigschwellig und praxisnah zu gestalten.
- Zu neuen Ufern – Renaturierung Crivitzer See, Leandra Gellert (15), Crivitz, Mecklenburg-Vorpommern
Hintergrund
Das Bundesamt für Naturschutz hat den Deutschen Jugend-Naturschutzpreis 2024 erstmalig ins Leben gerufen und unterstützt damit jugendliches Engagement für den Naturschutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Dazu gehören Projekte in der Naturbildung, praktische, digitale, künstlerische, soziale, wissenschaftliche oder andere Initiativen für die biologische Vielfalt. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 21 Jahren. Der Deutsche Jugend-Naturschutzpreis ist mit einer Gesamtsumme von 10.000 € dotiert.
Zur Jury gehörten: Cornelia Funke, (Schirmherrin des Preises), BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm, Oliver Conz (Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit – BMUKN), Inga Fink (NAJU), Marvin Best (BUNDjugend), Jakob Nolte (Junger Partner der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen), Anne-Kathrin Meister (Stellvertretende Bundesvorsitzende Bund der deutschen Landjugend) und Florian Schöne (Geschäftsführer des Deutschen Naturschutzrings).
Weiterführende Informationen
Der Naturbote (Jessica Holland)
https://der-naturbote.webnode.page
Die Asiatische Hornisse im Visier (Benedikt Lamberty)
https://arcg.is/1SCOPz5
Seagrass-Guards
https://wavesofaction.eu/action/woa-community/
Ein See im Wandel: Crivitzer See
https://globalnature.org/ein-see-im-wandel-crivitzer-see-ist-lebendiger-see-des-jahres-2024