"Woche der Ausbildung" bringt 167 neue Ausbildungsstellen

Die Agentur für Arbeit Hamm und das Jobcenter Kreis Unna können für die „Woche der Ausbildung“ ein erfreuliches Ergebnis mitteilen. Mit unterschiedlichen Aktivitäten unter dem Motto „Ausbildung klarmachen!“, insbesondere mit intensiven Kontakten zu den Unternehmen, gelang es innerhalb weniger Tage in Hamm und im Kreis Unna, 167 neue Ausbildungsstellen zu gewinnen, davon die weitaus meisten noch für dieses Jahr. Bei 45 persönlichen Betriebskontakten allein in der Aktionswoche konnten neue Ausbildungsstellen eingeworben werden. Die Berater stellten zum Teil vorausgewählte Bewerber bei den Unternehmen vor.



Mit der bereits früher gestarteten Telefon- und Anschreibeaktion wurden insgesamt rund 4800 ausbildungsberechtigte Betriebe in Hamm und im Kreis Unna kontaktiert. Hierbei konnte ein Großteil der neuen Ausbildungsstellen eingeworben werden.



Eine zentrale Aktion war die Praxismesse „Young Hands“ im Ausbildungszentrum der Bauindustrie Hamm, bei der sich junge Menschen in Handwerks- und Bauberufen praktisch ausprobieren konnten.



In Lünen fand außerdem eine kleine Ausbildungsbörse für offene Stellen im Handwerk statt.



Beim sogenannten „Marktplatz“ trafen in Werne zehn Unternehmen auf Schüler der Marga-Spiegel-Schule. Die mit der IHK und der Kreishandwerkerschaft organisierte Aktion informierte über freie Ausbildungsstellen und stellte den ersten Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben her.



Eine spezielle Hotline Ausbildung in Teilzeit wurde mit dem Jobcenter Kreis Unna und der Stadt Hamm geschaltet.



Bei mehreren Aktionen an den Berufskollegs in Unna und Lünen wurden die aktuellen Lehrstellen von der Wäscheleine „gepflückt“. Hunderte Schülerinnen und Schüler waren dabei, 240 Vermittlungsvorschläge haben sich daraus ergeben.



Die Fa. Empting´s Backstube wurde zudem mit dem offiziellen „Zertifikat für Ausbildungsförderung“ der Bundesagentur für Arbeit für ihre besonderen Verdienste in der Nachwuchsförderung ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung posten:

Bundesagentur für Arbeit





Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers