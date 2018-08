Neue Kameraden gesucht - die Bundeswehr stellt Karrieremöglichkeiten vor

Ausbildung und Studium bei der Bundeswehr

Ein Ort für alle Berufe – das Berufsinformationszentrum (BiZ)

BiZ-Veranstaltungen zu vielen der 330 Berufe

Das BiZ-Team steht mit Rat und Tat zur Seite

Vier Themeninseln im BiZ

Arbeit und Beruf bietet Informationen zu Berufsanforderungen, der beruflichen Weiterbildung, zur Existenzgründung und zum beruflichen Wiedereinstieg. Ausbildung und Studium beinhaltet Informationen über alle Ausbildungs- Überbrückungs- und Studienmöglichkeiten. Zum Beispiel über Ausbildungswege, Ausbildungsarten, deren Voraussetzungen die Studiengänge und deren Zugangsvoraussetzungen. Bewerbung umfasst Bewerber-Computer und Lektüre für eine richtige Bewerbung und zur Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen. Ausland verfügt über Informationen zu den Themen Au-pair, Arbeit und Praktika im Ausland.

„Wir freuen uns wieder die Bundeswehr in unserem Berufsinformationszentrum begrüßen zu dürfen. Interessierte sollten sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen, weil sie hier aus erster Hand spannende Fakten zu den verschiedenen Karrieremöglichkeiten und Laufbahnen im militärischen sowie zivilen Dienst erhalten. Weitere Unterstützung bieten den Jugendlichen die Berufsberaterinnen und Berufsberater. Wer gern selbst nach Ausbildungsmöglichkeiten schaut, sollte unbedingt das Berufsinformationszentrum besuchen“, sagte, vom Chemnitzer Berufsinformationszentrums.unter 0371 / 567 2202 oder unter Chemnitz.BIZ@arbeitsagentur.de Das BiZ ist die Adresse für alle, die sich zu Themen rund um Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt informieren möchten. Auch die Möglichkeit der Online-Suche nach Ausbildungs- oder Arbeitsstellen sowie zum Erstellen professioneller Bewerbungsunterlagen besteht. Zusätzlich gibt es im BiZ immer die neusten Veranstaltungshinweise. So sieht es im BiZ aus: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz Wöchentlich finden mehrere Veranstaltungen von Unternehmen, Institutionen, Berufsberatern und Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt statt. Weil der Platz auf rund vierzig Teilnehmer begrenzt ist, sichert eine vorherige Anmeldung die Teilnahme. Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2018: https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjqz/~edisp/egov-content599036.pdf Frau Schebitz, Frau Clausnitzer und Herr Franke sind die drei Ansprechpartner für die Besucher im BiZ. Sie unterstützen beim Umgang mit den Online-Angeboten, helfen bei der Suche nach den gewünschten Informationen und geben Orientierung durch die Themeninseln im BiZ.Kontakt:0371 567 2202Chemnitz.BIZ@arbeitsagentur.deÖffnungszeiten:Mo, Mi, Do von 8:00 Uhr bis 13:00 UhrDi von 8:00 Uhr bis 18:00 UhrFr von 8:00 Uhr bis 12:00 UhrIm BiZ gibt es verschiedene Themenbereiche, die Themeninseln genannt werden. Mit Hilfe der Themeninseln können die Besucher leicht herausfinden, wo sich die Informationen befinden, die sie suchen. Die Themeninsel