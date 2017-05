Karriere beim Zoll

Die Arbeit beim Zoll hat viele Facetten. Sie umfasst weitaus mehr als nur die Kontrolle an den Grenzen. Im Landesinnern beispielsweise geht der Zoll gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vor.



Kirsten Schüler vom Hauptzollamt Bielefeld informiert in ihrem Vortrag über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Zukunftsperspek-tiven beim Zoll. Im Anschluss steht sie für individuelle Fragen zur Verfügung.



Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, den 13. Juni um 14 Uhr im BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstraße 2) und kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden.

