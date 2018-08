Job-Café: Stilberatung für Berufsrückkehrer inklusive Kinderbetreuung

Frau Jacqueline Rauschenbach: 0371 567 3126 oder Jobcenter-Chemnitz.BCA@jobcenter-ge.de

Frau Ute Meischatz-Degen: 0371 567 3389 Chemnitz.BCA@arbeitsagentur.de



Hintergrundinformationen: Die Beauftragten für Chancengleichheit beraten zu Möglichkeiten der Kinderbetreuung, dem Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten im Betrieb, zu Qualifizierungsmöglichkeiten von Beschäftigten, zu Förderprogrammen und zu familiengerechten Arbeitszeiten.



Weiterführende Informationen: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/familie-und-beruf-vereinbaren

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht immer einfach. Die Rückkehr in den Beruf nach längerer Auszeit bringt jedoch viele Vorteile mit sich. Sie erhöht die Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, trägt zu finanzieller Unabhängigkeit bei und hilft bei der Vermeidung von Altersarmut durch den Erwerb von Rentenansprüchensagt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Chemnitz.Der Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg ist günstig. Die demografische Entwicklung und die gute wirtschaftliche Situation ermöglichen viele Einstiegsoptionen. Aktuell sind allein in der Stadt Chemnitz über 2.500 freie Stellen zu besetzen – sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit. Gerade Frauen und Männern, die eine Weile nicht berufstätig waren, fehlen häufig die nötigen Informationen, wie man beispielsweise nach Erziehungs- oder Pflegezeiten im Berufsleben wieder Fuß fassen kann. Deshalb führen die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Chemnitz Frau Rauschenbach und der Arbeitsagentur Chemnitz Frau Meischatz-Degen die Veranstaltung im „All in – Kreativcafé“ durch.„Ziel ist es, Frauen und Männern in Sachen beruflichem Wiedereinstieg nach einer Auszeit ein Beratungs- und Unterstützungsangebot zu geben. Interessierte Frauen und Männer können mit uns in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf ins Gespräch kommen. Dabei beraten wir über die Möglichkeiten des Wiedereinstiegs, die finanziellen Förderangebote geben Tipps zum individuellen Neustart und prüfen die Bewerbungsunterlagen“, ergänzt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Chemnitz.Besonderes Highlight der Veranstaltung ist eine Farb- und Stilberatung, welche dem Bewerbungsoutfit den letzten Schliff verleihen soll. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.All in – KreativcaféRosenhof 1409111 Chemnitz