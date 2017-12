Effektive Stellensuche im Internet

Die Jobbörse der Arbeitsagentur hat viele Funktionen. Wie sie am besten zur Suche von Jobs und Ausbildungen genutzt wird, zeigen Mitarbeiter am Dienstag, den 9. Januar um 14 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) in einer Schulung.



So werden verschiedene Suchstrategien vorgestellt, die zu einem optimalen Trefferergebnis führen. Zudem wird gezeigt, wie ein Bewerberprofil in der Jobbörse erstellt und bearbeitet werden kann. Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, das Erlernte direkt in die Praxis umzusetzen: An den Internetarbeitsplätzen des BiZ können sie ihre Bewerberprofile erstellen oder bei Bedarf optimieren.



Die Veranstaltung findet im BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstraße 2) statt. Sie ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden.





