Effektive Jobsuche im Internet: "Das Ziel vor Augen"

Im Dschungel der Vielzahl von Online-Stellenbörsen kann man schon mal den Überblick verlieren. Anbieter sind schnell gefunden, doch welche sind seriös und welche können sogar kostspielig werden? Die Arbeitsagentur Hamm bietet hier Abhilfe. Am Dienstag, 20. Juni 2017 um 14 Uhr bietet sie im Berufsinformationszentrum (BiZ) eine Schulung zur effektiven Jobsuche im Internet an.



In der zweistündigen Veranstaltung werden verschiedene Suchstrategien vorgestellt, die zu einem optimalen Trefferergebnis führen. Zudem wird gezeigt, wie ein Bewerberprofil in der Jobbörse erstellt und bearbeitet werden kann. Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, das Erlernte direkt in die Praxis umzusetzen: An den Internetarbeitsplätzen des BiZ können sie ihre Bewerberprofile erstellen oder bei Bedarf optimieren.



Die Veranstaltung findet im BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstraße 2) statt. Sie ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers