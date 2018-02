AusbildungKlarmachen - Die Woche der Ausbildung 2018

Die Berufsberatung ist auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Unterstützung für junge Menschen während der Ausbildung geht. Dafür gibt es beispielsweise zwei besondere Fördermöglichkeiten:Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)Betriebliche Auszubildende, die Leistungsprobleme haben, können mit ausbildungsbegleitenden Hilfen gefördert werden. Die abH sind ein Stützunterricht außerhalb der Arbeitszeit und Berufsschule. Experten eines beauftragten Trägers geben dort individuelle Nachhilfe in Theorie und Praxis. Außerdem unterstützen sie auch bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder Prüfungen und geben Hilfestellungen bei Alltagsproblemen.Assistierte Ausbildung (AsA)Von einer assistierten Ausbildung profitieren nicht nur Auszubildende, sondern auch Betriebe auf ihrem Weg, die künftige Fachkraft auszubilden. Benachteiligte Jugendliche erhalten dabei Hilfen zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten sowie Förderung zu fachtheoretischen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten. Die Arbeitgeber erhalten Hilfestellung bei Verwaltung, Organisation und Durchführung der Ausbildung. Außerdem gibt es nach Bedarf eine Begleitung im Betriebsalltag. Das Ziel der assistierten Ausbildung besteht immer in der Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses – eine Win-Win-Situation. Die Hilfen werden dabei individuell auf die Bedürfnisse des Betriebes abgestimmt und von einem beauftragten Bildungsträger erbracht. Die Förderung kann zu jedem Zeitpunkt in der Ausbildung beginnen.Nähere Informationen sowie Kontakt zur Berufsberatung gibt es telefonisch unterper E-Mail über Chemnitz.Berufsberatung@arbeitsagentur.de und unter www.dasbringtmichweiter.de >> #AUSBINLDUNGKLARMACHEN