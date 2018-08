Aufenthalte im Ausland

Wer darüber nachdenkt, Ausbildung oder Studium ganz oder teilweise im Ausland zu absolvieren, erhält am Donnerstag, den 23. August, wichtige Hinweise im BiZ. Das Informationsnetzwerk „eurodesk“ informiert um 16 Uhr über Ausbildung und Studium im Ausland, Schul- und Au-Pair-Aufenthalte, Work and Travel und Freiwilligenaufenthalte.



Durch den Weiterbildungsdschungel blicken



Die Weiterbildungsberatung der Stadt Hamm und die Agentur für Arbeit Hamm informieren Erwerbstätige, Arbeitssuchende und Arbeitslose und zeigen auf, wie die eigene Situation durch eine Weiterbildung verbessert oder gestärkt werden kann, wie die richtige individuelle Qualifizierung gefunden wird und welche Finanzierungs- und Unterstützungsangebote bestehen. Norbert Dreier, Stadt Hamm, berät zu Bildungsscheck, Bildungsprämie und AufstiegsBAföG. Martina Leyer, Agentur für Arbeit Hamm, informiert über geförderte Qualifizierungen der Arbeitsagentur. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, den 30. August um 16 Uhr im BiZ.





Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers