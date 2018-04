Arbeitnehmer - die Chefs von morgen?!

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Gewinnung von Fachkräften ist die Attraktivität des Arbeitgebers. Neben Strategien zur Personalgewinnung stellt sich immer mehr die Frage nach der Personalbindung und dem Umgang mit Personal als wichtigste Ressource und strategischem Erfolgsfaktor. Was muss geschehen, damit Mitarbeiter vom ersten Tag an motiviert und gesund bleiben, damit ein Unternehmen erfolgreich ist? Welche Konsequenzen hat dies für die Personalentwicklung in den Unternehmen? Antworten bietet der Faktor A Business Talk der Agentur für Arbeit Hamm am 18.04.2018 um 18 Uhr im Kreishaus Unna über die Trends und neuen Wege im Personalmanagement.



Zahlreiche Unternehmer aus Hamm und dem Kreis Unna werden erwartet. Sie können sich zunächst einmal auf eine völlig entspannte Lounge-Atmosphäre freuen. Beim Faktor A – Business Talk der Agentur für Arbeit Hamm geht es nicht um trockenes Dozieren, sondern um lockere Meinungsbildung und offene Diskussionen. Referate, Fragerunden und Gespräche wechseln sich ab mit kurzweiligen überraschenden Elementen, die ein pointiertes Licht auf das Thema des Tages werfen und Perspektiven öffnen – für tiefer gehende Gespräche.



Referieren wird Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) und Dozentin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule Ludwigshafen. Teilnehmer des anschließenden Expertenaustausches mit den Gästen sind Daniel Marx und Daniel Krahn, Geschäftsführer UNIQ GmbH (Urlaubsguru.de), Adelheid Hauschopp-Francke, Geschäftsführerin RCS Rohstoffverwertung und Container-Service GmbH, Jutta Reiter, Vorsitzende DGB-Region Dortmund-Hellweg, und Landrat Michael Makiolla. Beginn der Veranstaltung im Kreishaus Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, ist um 18 Uhr im Freiherr-vom-Stein-Saal. Durch das Programm führt WDR 2-Moderator Jürgen Mayer.



Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Interessierte Arbeitgeber können sich bis zum 11. April unter Tel. 02381 / 910-1010 anmelden.

