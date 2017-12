Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Das Anerkennungsverfahren von Studien- und Berufsabschlüssen, die im Ausland erworben wurden, ist sehr komplex und kostet nicht selten viel Zeit und Geld. Mit einer individuellen Beratung zum eigenen Anerkennungsverfahren können unnötige Wartezeiten vermieden und ein bestmöglicher Ausgang begünstigt werden.



Am den Montagen des 8. und 22. Januars stehen Experten im BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstr. 2) für individuelle Gespräche zur Verfügung. Eine Anmeldung kann telefonisch unter 02381/910-1001 oder per Email an hamm.biz@arbeitsagentur.de erfolgen.

