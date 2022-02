BUND erfreut über Erinnerungstafel für Elmar Diez

Der Landesverband Hessen des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Hessen) ist erfreut, dass die Stadt Hanau am 26. Februar 2022, eine Erinnerungstafel für Elmar Diez an der Platane am Freiheitsplatz in Hanau enthüllen wird.



„Wir danken der Stadt Hanau sehr, dass sie den Kämpfer für Umwelt und Naturschutz, Elmar Diez, zu seinem 5. Todestag ehrt. Elmar Diez hat die wichtigsten Beiträge für ein „atomenergiefreies Hanau“ geleistet mit seinem beständigen Einsatz zur Schließung der Hanauer Atombetriebe“, stellt Dr. Werner Neumann, Mitglied im Landesvorstand, fest.



Der BUND Hessen hatte Elmar Diez, der sich über 40 Jahre lang beim BUND und Bündnis 90/Die Grünen u.a. gegen den Bau der Startbahn 18 West, gegen den Block VI des Kohlekraftwerks Staudinger, für die Stilllegung des Atomkraftwerks Biblis und für den Umwelt- und Naturschutz in Hanau eingesetzt hatte, bereits im Jahr 2006 mit seinem „Eduard-Bernhard-Preis“ ausgezeichnet. Den Preis, der nach seinem wichtigsten Mitstreiter gegen die Atombetriebe benannt ist, hatte Elmar Diez mit ins Leben gerufen. Kurz vor seinem Tod wurde Elmar Diez am 20.1.2017 als erstem Anti-Atomaktivisten der Hessische Verdienstorden verliehen.



Nun wird ihm eine weitere Ehre zuteil, durch eine Gedenktafel an einer der 100 Platanen, für deren Erhalt Elmar Diez sich mit einer „Baumbesetzung“ vor 10 Jahren eingesetzt hatte.



Werner Neumann: „Wir hoffen, dass diese Platane über 100 Jahre alt wird und damit über lange Zeit an Elmars Wirken sichtbar gedacht wird. Das Gedenken an Elmar Diez ist zugleich Aufruf, sich wie er zu engagieren. Um es mit seinen Worten zu sagen: »Keine Kohle und Atom, wir wollen nur noch Ökostrom«“.