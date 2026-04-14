Ungebrochene Neugier für neue Klangwelten

Mit der einzigartigen Verbindung aus Nachwuchsförderung und internationaler Spitzenkunst hat sich das Festival Clarimondo der BDB-Musikakademie zum bedeutenden Treffpunkt der Klarinettenszene entwickelt. Am 30. April und 2. Mai 2026 lädt das Festival zu zwei außergewöhnlichen Konzertabenden nach Staufen ein. Unter der künstlerischen Leitung von Kilian Herold, designierter Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker, präsentiert das Festival die Klarinette in all ihren Facetten und bringt herausragende Nachwuchstalente ebenso auf die Bühne wie international gefeierte Künstlerpersönlichkeiten.



Ein poetisches und intensives Klangerlebnis verspricht das Clarimondo-Eröffnungskonzert am 30. April, 20:00 Uhr. Inspiriert von der spannenden Verbindung von Duft und Klang entführt der gefeierte Klarinettist David Orlowsky gemeinsam mit dem Gitarristen Daniel Stelter und dem Schlagzeuger Tommy Baldu das Publikum in die sinnliche Welt der Düfte. Mit feinaustariertem Ensembleklang, geprägt von Intimität, Spontaneität und emotionaler Tiefe, loten die Musiker die Auswirkungen verschiedener Düfte auf unsere Psyche aus. Das Ergebnis ist betörend. Und wer David Orlowsky kennt, weiß, dass das nicht zu viel versprochen ist. Zählt David Orlowsky doch zu den prägenden Klarinettisten seiner Generation, dessen Spiel international für seine außergewöhnliche Ausdruckskraft gerühmt wird: „Bei ihm scheint sich die Klarinette in ein menschliches Wesen zu verwandeln“, schrieb etwa das Hamburger Abendblatt.



Geboren in Tübingen und musikalisch geprägt sowohl durch die klassische Tradition als auch durch frühe Begegnungen mit der Klezmer-Musik, entwickelte er eine unverwechselbare Klangsprache. In seiner über 25-jährigen Karriere war er schon auf den bedeutendsten Bühnen der Welt zu erleben, arbeitete mit Künstlern wie Martha Argerich oder dem Danish String Quartet zusammen und veröffentlichte als Exklusivkünstler zahlreiche Alben bei Sony Classical und Warner Classics, von denen mehrere mit dem Echo bzw. Opus-Klassik ausgezeichnet wurden. Über zwei Jahrzehnte hinweg internationale Erfolge feierte David Orlowsky mit seinem Trio, mit dem er neue klangliche Räume zwischen Klassik und Klezmer erschloss.



Ungebrochen blieb seine Neugier für neue Klangwelten und Ausdrucksformen auch als er sich ab 2019, verstärkt eigenen Kompositionen und neuen kammermusikalischen Projekten zuwandte. Mit Werken wie seinem Klarinettenquintett „The Clockmaker“ oder dem Klarinettenkonzert „Shadow Dancer“, das 2024 in der Elbphilharmonie uraufgeführt wurde, hat er sich auch als Komponist profiliert. Gleichzeitig bleibt er stilistisch offen: Projekte wie ‚Alter Ego‘ mit Lautenist David Bergmüller oder das aktuelle Album ‚Petrichor‘ zeigen eindrucksvoll seine künstlerische Vielseitigkeit und seinen unermüdlichen Drang, musikalische Grenzen immer wieder neu auszuloten.



Info: Clarimondo-Eröffnungskonzert, 30. April 2026, 20:00 Uhr, Bach-Saal der BDB-Musikakademie



Den ersten Teil des Abends gestalten die Preisträgerinnen und Preisträger des Béla-Kovács-Preises 2026 mit den berühmten Hommages von Béla Kovács. Die jungen Klarinettentalente eröffnen das Festival mit ihrem beeindruckendem Können und setzen ein starkes Zeichen für die Zukunft der Klarinettenmusik. Das Publikum ist eingeladen seinen Favoriten zu wählen und mit der Abgabe seiner Stimme über den Publikumspreis mitzuentscheiden.



Festivalkonzert mit Starbesetzung – 2. Mai 2026

Am Samstag, 2. Mai 2026, um 20:00 Uhr folgt ein weiteres musikalisches Highlight: Das große Festivalkonzert vereint einige der renommiertesten Klarinettistinnen und Klarinettisten Europas auf einer Bühne. Neben Kilian Herold sind Pablo Barragán, Julius Kircher, Michael Wayne, Nicola Jürgensen, François Benda, Boglarka Pecze und Andraž Golob zu erleben.



Das abwechslungsreiche Programm führt durch mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte und umfasst Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Danzi, Carlos Guastavino, Amilcare Ponchielli, Giuseppe Verdi, Leonard Bernstein und Marc Mellits. Das Publikum erwartet ein facettenreicher Streifzug durch unterschiedliche Stile, Epochen und Klangwelten – von barocker Eleganz bis hin zu zeitgenössischer Energie.

(lifePR) (