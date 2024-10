Online-Musikunterricht für Erwachsene

Wer geistig fit bleiben und gleichzeitig etwas für seine Muskulatur, Atmung und seelische Ausgeglichenheit tun will, greift am besten zum Musikinstrument. Welchen positiven Einfluss regelmäßiges Musizieren sowohl auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit hat, belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien. In Gemeinschaft zu musizieren ist eines der wirksamsten „Gegenmittel”, wenn es um Demenzprävention, aber auch um die Schattenseiten modernen Lebens geht: Einsamkeit, Ängste und Depressionen sind mit den einhergehenden Folgeerkrankungen nicht allein gesundheitlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Auch in politischer Hinsicht ist eine Sensibilisierung für diese Themen zentral, sind einsame Menschen doch nachgewiesenermaßen empfänglicher für extreme politische Positionen.Mit dem Online-Unterrichtsangebot „music4beginners” bietet die Online-Akademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände e. V. (BDB) ein innovatives Programm, um die positiven Wirkungen des Musizierens vor allem Menschen mittleren Alters und sogenannten „Best Agern” zugänglich zu machen. Das Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Wiedereinsteiger. Das Programm setzt bewusst auf die Vielseitigkeit des „Alleskönners” Blasin-strument: Über die gesundheitliche Förderung von Motorik, kognitiven Fähigkeiten, Atmung und Rumpfmuskulatur hinaus bieten die bei „music4beginners” zur Wahl stehenden Blasinstrumente Interessierten die Möglichkeit, sich von Klassik über Jazz bis Volksmusik verschiedenen Musikrichtungen zuzuwenden. Auch Schlagzeug - wichtig für Rock, Pop und Blasmusik gleichermaßen - ist vertreten.Bei allen Fragen rund um Miet- oder Kaufinstrument, Unterrichtsablauf und weiterführenden Unterricht im Anschluss an den Kurs steht das Team den Teilnehmenden von Anfang an zur Seite. „Unsere Dozentinnen und Dozenten sind Profis und verfügen über viel Erfahrung im Online-Unterricht”, erläutert Projektleiter Siegfried Rappenecker. Sowohl die Instrumente als auch die Dozierenden werden in Text, Bild und Videos anschaulich auf der Website www.music4beginners.de vorgestellt. In fünf Unterrichtseinheiten (fixe Termine im November und Dezember 2024, die dank Aufzeichnung auch wiederholt werden können) werden die Teilnehmenden zu Hause per Online-Unterricht auf ihren Wunschinstrumenten fit gemacht, um einfache Melodien spielen zu können: „Die ideale Vorbereitung auf ein musikalisches Weihnachtsfest”, ergänzt Siegfried Rappenecker.Das Live-Event „ensemble4beginners”, das Anfang kommenden Jahres in der Musikakademie in Staufen stattfindet, will die Teilnehmenden im nächsten Schritt aktiv zusammenführen und darüber hinaus Kontaktmöglichkeiten zu Musikvereinen und Erwachsenenbläserklassen schaffen. „Das ist bei „music4beginners” ein weiterer wichtiger Aspekt“, so Siegfried Rappenecker: „Vereine - die ja das kulturelle und gesellschaftliche Leben wesentlich stützen - können die ‘Best Ager’ als zunehmend wichtiger werdende Zielgruppe direkt ansprechen. Das Programm „music4beginners“ ist also ein innovatives Instrument der Mitgliederwerbung.”Ein Konzept, das nun auch einen der weltweit führenden Hersteller für Blasinstrumente überzeugt hat: Mit Buffet Crampon Deutschland verfügt „music4beginners” über einen Exklusivsponsor, von dessen Expertise und Unterstützung das Projekt nicht nur bezüglich Instrumentenberatung, Werbung und Vertriebsnetz profitiert. Auch der moderate Preis von 49 Euro für den Online-Kurs wird auf diese Weise möglich. „Wir sind von dem Konzept und dem niederschwelligen Einstieg in die Welt der Blasinstrumente begeistert. Das Online-Programm ermöglicht Erwachsenen neben Job und Familie und besonders auch bis ins höhere Alter einen bequemen und zugleich hoch professionellen Zugang zur Musik”, so Volkmar Kühnle, Vertriebs- und Marketingdirektor von Buffet Crampon Deutschland."music4beginners" ist der ideale Auftakt für ein erfülltes, gesundes Leben mit Musik: Die Kurse starten im November 2024, eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Informationen zu den Kursen und das Anmeldeformular finden alle Interessierten auf der Website von “music4beginners” unter www.music4beginners.de Für weitere Fragen steht die wissenschaftliche Referentin für Bildungsthemen des BDB, Dr. Edda Güntert, unter Tel.: 0173/3156196 und edda.guentert@bdb-online.de zur Verfügung.