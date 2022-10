Kontinuität im BDB: Patrick Rapp als Präsident bestätigt

Dass seine 5. Amtszeit nicht einfach wird, ist Rapp bewusst. „Ich habe Respekt vor allem, was kommt!“, sagte Rapp am Samstag in der Waldshuter Stadthalle. Nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren stellen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die Vereine der Amateurmusik vor neue große Herausforderungen. Durch die Energiesparmaßnahmen der Kommunen und die Belegung der Mehrzweckhallen mit Ukraine Flüchtlingen ist der Proben- und Konzertbetrieb vielerorts erneut eingeschränkt. Auch für den BDB und seine Akademie waren die vergangenen beiden Jahre finanziell nicht leicht. Dank der Nothilfe des Landes konnte jedoch ein positives Vereinsergebnis erzielt werden. Ungebrochen war in den schwierigen Pandemiejahren indes die Innovationskraft des BDD: Digitale Bildungsformate wurden etabliert, Hygienekonzepte für die Basis entworfen, Programme zur Unterstützung der Vereine auf den Weg gebracht und auf politischer Ebene intensive Gespräche geführt, um die Rahmenbedingungen für die Vereine zu verbessern und deren Zukunft zu sichern. Das größte Zukunftsprojekt des BDB ist aktuell der Neubau der BDB-Musikakademie. Ende 2023 soll er bezogen werden und die Entwicklung der Akademie, die, so Rapp, „heute schon bundesweit eine der erfolgreichsten und innovativsten ist“, weiterbefördern. „Sie wird eine Perle sein in der Akademielandschaft. Wir dürfen gespannt sein und uns freuen“. www.bdb-akademie.com