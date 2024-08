Klangraum mit großer akustischer Variabilität

Die neueröffnete BDB-Musikakademie Staufen ist eine „Casa con Variazioni“. Ausgestattet mit variabler Akustik passen sich die Proberäume flexibel den Bedürfnissen der probenden Ensembles an und bieten exzellente Probebedingungen für Formationen aller Sparten. Der Freiburger Kammerchor Camerata Vocale wird diese für den Feinschliff an seinem Bruckner-Jubiläums-Programm nutzen und dabei gleichzeitig die akustische Variabilität des Bach-Saals für Chöre erproben.



„Der Raum macht die Musik“, so Saskia Meißner, Leiterin des Projekts MusikRaumAkustik der BDB-Musikakademie Staufen. Als Physikerin und ambitionierte Amateurmusikerin weiß Saskia Meißner, dass ein akustisch gut ausgestatteter Probenraum eine motivierende und erfolgreiche musikalische Arbeit erst möglich macht. Voraussetzung dafür ist, dass sich alle Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sängern eines Ensembles selbst und gegenseitig gut hören können.



Der Bach-Saal schafft schon mit seiner Geometrie und erst recht durch seine Ausstattung exzellente akustische Bedingungen. Schon sein Grundriss, der durch eine ungewöhnliche Geometrie auffällt - die Wände sind weder parallel noch rechtwinklig - schafft die Basis für eine gleichmäßige Schallausbreitung im Raum, besonders bei niedrigen Frequenzen. Die Facettenstruktur der Wandverkleidung, die trapezförmigen Fensternischen sowie die Höhenvariation der Decke verteilen den Schall gleichmäßig in alle Richtungen und erzeugen so die für Proben nötige Transparenz. Der leere Raum enthält nur wenige schallabsorbierende Elemente, um Chören und kleinen Ensembles eine optimal lange Nachhallzeit bieten zu können. Interessant für musikalische Formationen aller Sparten wird der Bach-Saal durch die zusätzliche Ausstattung mit akustischen Vorhängen. Auf Knopfdruck lassen sich hier verschiedene akustische Szenen mit unterschiedlichen Nachhallzeiten herstellen und die akustischen Situationen individuell auf die Ensembles und ihre Bedürfnisse anpassen.



Dank dieser Konzeption und Ausstattung ist die BDB-Musikakademie eine veritable "Casa con variazioni – „ein Haus mit vielen Möglichkeiten und wandelbaren Räumen“, wie Akademiedirektor Christoph Karle die neue BDB-Musikakademie gerne nennt. Sie bietet in klimatisierten Räumen ganzjährig beste Voraussetzungen nicht nur für die eigenen Festivals, Workshops, Kurse und Konzerte der BDB-Musikakademie, sondern auch exzellente Bedingungen für Probenaufenthalten von Orchestern, Chören und Ensembles aller Sparten sowohl der Profiszene als auch der Amateurmusik.



Nachdem im Frühjahr 2024 das Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO) unter der Leitung von Björn Bus zu Gast im großen Bach-Saal war, um sich dort auf sein Gastspiel in Korea vorzubereiten und dem Projektteam MusikRaumAkustik wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen für die Anpassung der Akustik an unterschiedliche Probesituationen zu liefern, werden am 16. und 17. November nun die Sängerinnen und Sänger der Camerata Vocale den Bach-Saal mit ihren Stimmen ausloten. Unter der Leitung von Winfried Toll werden sie dort unter idealen akustischen Bedingungen ihrem Programm für die Bruckner-Jubiläumskonzerte Ende November und Anfang Dezember den Feinschliff verleihen.



Neben der Arbeit am Chorklang werden die Probentage in der BDB-Musikakademie dazu genutzt, um in unterschiedlichen akustischen Settings zu musizieren und erneut – dieses Mal als Chor – die akustische Variabilität das Raumes zu erproben. Von den dabei gewonnenen Erkenntnissen und erfassten Daten können in der BDB-Musikakademie künftig alle Chöre profitieren. Mehr noch: Auch Chöre, die in Sachen Akustik die Unterstützung des Projektteams MusikRaumAkustik um Dr. Saskia Meisner in Anspruch nehmen, können künftig noch besser beraten werden. Und so werden die Probentage der Camerata Vocale letztlich zu einem Gewinn für alle.



Info: Die Camerata Vocale Freiburg gehört zu den gefragtesten Deutschen Kammerchören. 1977 wurde das Ensemble von einer studentischen Gruppe gegründet und arbeitete zunächst ohne Dirigenten, bis man sich entschloss, einen künstlerischen Leiter zu berufen. Seit 1988 hat Winfried Toll dieses Amt inne. Der Chor war auf bedeutenden Festivals im In- und Ausland zu Gast. Tournéen führten die 25 bis 40 geschulten Sängerinnen und Sänger nach Portugal, Island, Irland, Israel, Kanada und mehrfach nach Brasilien und in die europäischen Nachbarstaaten.



Sehr erfolgreich war das Ensemble auch auf Wettwerben (Erste Preise beim Deutschen Chorwettbewerb und beim Internationalen Chorwettbewerb in Cork / Irland). Seit 1986 arbeitet die Camerata Vocale Freiburg mit dem SWR Studio Freiburg zusammen. Es entstanden bisher sechs CD-Produktionen, die von der Presse begeistert aufgenommen wurden. Im Jahre 2003 wurde die Camerata Vocale Freiburg mit dem „Europäischen Kammerchorpreis“ der Europäischen Kulturstiftung „Pro Arte“ ausgezeichnet.



Im oratorischen Bereich arbeitet der Chor eng mit dem kammerorchesterbasel zusammen, ferner wurden gemeinsame Konzerte mit dem Barockorchester La Stagione, dem Freiburger Barockorchester, der basel sinfonietta und dem Philharmonischen Orchester Freiburg unter den GMDs Donald Runnicles, Johannes Fritzsch, Kwamé Ryan, Patrik Ringborg und Fabrice Bollon gegeben. Auch mit dem Sinfonieorchester des SWR Baden-Baden und Freiburg gab es unter der Leitung von Sylvain Cambreling, Michael Gielen und Hans Zender zahlreiche Koproduktionen.

