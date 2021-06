Die Miyazawa Academy - Basics, Workshops und Masterclasses für Flötisten

Eine Miyazawa-Academy in Deutschland – das ist schon lange der große Wunsch von Christian Bach, Prokurist von Miyazawa Flutes Europe. In der BDB-Akademie hat er dafür endlich den richtigen Partner und im künftigen Akademieneubau die passende Location gefunden. Weil die Miyazawa Academy bis zur Fertigstellung des neuen Akademiegebäudes nicht Zukunftsmusik bleiben soll, geht sie jetzt schon online an den Start. Und zwar mit einem klaren Konzept. Es basiert auf den drei Säulen Basics, Workshops und Masterclasses. In denwird die Flötistin Martina Silvester thematische Kurse zu den Grundlagen des Flötenspiels geben und im Bereichder weltweit renommierte Flötist Mario Caroli Workshops und Masterclasses anbieten. Alle Formate finden in Kooperation mit der BDB-Musikakademie auf der Plattform www.Blasmusik.Digital statt und sind über diese buchbar. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Firma Miyazawa“, betont Akademieleiter Christoph Karle. „Sie befruchtet heute schon das Programm der BDB-Online-Akademie und in naher Zukunft auch das Portfolio der neuen BDB-Akademie Staufen“.Das unterstreichen die ersten Fortbildungsangebote nachdrücklich. Bereits im Juli wird Mario Caroli in einem Workshop Tipps für die Vorbereitung von Wettbewerben, Probespielen und Aufnahmeprüfungen geben. „Jede Situation ist einzigartig und erfordert eine spezielle Vorbereitung“, weiß Mario Caroli. Der renommierte Solist und leidenschaftliche Lehrer möchte den Teilnehmenden in seinem Workshop „Schlüssel zur Verfügung zu stellen, die helfen können, um diese wichtigen Stationen des künstlerischen Werdegangs auf ruhige und doch bewusste Weise anzupacken“. Zusätzlich zu den Workshops wird Mario Caroli im Rahmen der Miyazawa Academy Online-Masterclasses anbieten. Auch sie werden sich einem Thema widmen, jeweils zwei ausgewählten, aktiven Teilnehmenden die Möglichkeit zum persönlichen Coaching und allen Flötist*innen die Gelegenheit zur Hospitation geben.Im ersten Workshop der Kursliniemöchte Martina Silvester allen Flötist*innen einen Erste-Hilfe-Kasten für den Wiedereinstieg nach der langen Corona- und Sommerpause mitgeben. Er beinhaltet Tipps und Tricks, um den Ansatz und die Fingertechnik wieder fit zu machen und zeigt den Einfluss der richtigen Körperhaltung auf das Spielen auf.[*]Juli 2021, 20 Uhr, Vorbereitung auf Wettbewerbe, Probespiele und AufnahmeprüfungenAnmeldung unter https://www.blasmusik.digital/session/106-210721-miyazawa-professional/ [*]Oktober 2021, 20 Uhr, Über das Flötenrepertoire[*]Januar 2022, 20 Uhr, Neue Technik für neue Musik[*]April 2022, 20 Uhr, Heutige Flötenausbildung: Herausforderungen und VisionenUnterrichtssprache ist EnglischDie Workshops mit Martina Silvester finden statt am 26.September 2021, 21.November 2021 und 09. Januar 2022. Die Themen werden in Kürze bekanntgegeben.Die Online-Meisterkurse mit Mario Caroli werden sich jeweils einem speziellen Thema widmen. Pro Termin werden zwei aktive Teilnehmende zugelassen. Die hospitierende Teilnahme ist unbegrenzt. Bewerber*innen für die aktive Teilnahme richten ihre Bewerbungen bitte an info@miyazawa.eu . Bewerbungsschluss für die aktive Teilnahme ist jeweils der 14. des entsprechenden Monats.Die Termine für die Masterclasses sind wie folgt: 28. September 2021, 28. November 2021, 28. Februar 2022, 28. Mai 2022, 28. Mai 2022 jeweils um 20 Uhr.Die Anmeldung für die Workshops von Mario Caroli und Martina Silvester sowie für die hospitierende Teilnahme an den Masterclasses ist möglich über die Plattform Blasmusik.Digital www.Blasmusik.Digital