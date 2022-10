BDB-Zukunftsdialog: Moderne Finanzierung für Kultur-Vereine

Ehrenamtliches Engagement bildet ein Grundgerüst unserer Gesellschaft. Sich für eine Sache einsetzen, Haltung zeigen, Menschen mobilisieren und etwas voranbringen wollen - das zeichnet ehrenamtliches Engagement aus. Durch den gesellschaftlichen Wandel und zuletzt durch die Corona-Pandemie sind die Herausforderungen an die Musik- und Kulturvereine immens gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat der Bund Deutscher Blasmusikverbände 2022 das Projekt ZukunftVerein ( www.zukunftverein.de ) ins Leben gerufen. Das innovative Angebot hat sich vorgenommen Vereine mit Coaching und Weiterbildung zu stärken und fit zu machen für die Zukunft. „Die Herausforderungen an die Vereine sind vielfältig. Wir haben aber im Kontakt mit vielen Vereinen feststellen können, dass der Schuh besonders bei der Finanzierung drückt“, weiß Michael Schönstein, Projektleiter von. Nicht zuletzt durch Zwangspausen in der Pandemie-Zeit sind viele Vereine finanziell stark angeschlagen: Veranstaltungen fallen aus, Besucher fehlen, Ticketverkäufe stagnieren und sichere Einnahmequellen von früher versiegen. „Für diese neuen Anforderungen, braucht es den Dialog, neue Impulse und gute Praxisbeispiele“, formuliert Schönstein seine Überzeugung. Sie war die Initialzündung für den BDB Zukunftsdialog 2022 am 27. November 2022, im Kurhaus Bad Krozingen. Die Veranstaltung widmet sich dem Themaund nimmt im Plenum und in Foren Aspekte wie Sponsoring, Crowdfunding, Fundraising genauso in den Blick wie aktuelle Förderprogramme oder das Steuern über Kennzahlen. Das Podium ist mit Experten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Verband prominent besetzt. So nehmen Kerem Sargut (Leiter Finanzen der manos Holding AG, u.a. ReserviX), Fritz Keller (Sportfunktionär und Kulturförderer), Dr. Patrick Rapp MdL (BDB-Präsident), Ralph Beck (Rechner im BDB), Michael Weber (Vize-Präsident in BDB und BDMV) im Experten-Talk Stellung zu Fragen der modernen Vereinsfinanzierung. Moderiert werden Talk und Zukunftsdialog von Dr. Denise Burgert. In vier Fachforen werden anschließend die Aspekte Controlling, Förderung, Finanzierungsquellen und Finanzen Raumakustik mit weiteren Experten vertieft. „Wir hoffen, dass sich viele Vereins- und Verbandsverantwortliche am Zukunftsdialog beteiligen, den Erfahrungsaustausch und den Input der Experten nutzen, um ihren Verein fit zu machen für die Zukunft“, sagt Michael Schönstein. Denn dass „der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“, das wusste schon Abraham Lincoln.Der BDB Zukunftsdialog 2022 findet am 27. November 2022, ab 9:30 Uhr, im Kurhaus Bad Krozingen statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Gratis-Tickets unter www.zukunftverein.de