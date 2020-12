BDB-Musikakademie: BlechRausch digital – das kostenlose Online-Festival für Blechbläser am 20. Dezember

Bund Deutscher Blasmusikverbände e. V.

Aktiv, stark und innovativ - der BUND DEUTSCHER BLASMUSIKVERBÄNDE ist ein aktiver und innovativer Dachverband für 250 000 Mitglieder und 70 000 aktive Blasmusiker in rund 1000 Vereinen und 16 Mitgliedsverbänden. Er bietet Beratung, Dienstleistung und Bildung, versteht sich als Servicestelle, Interessensvertreter und Impulsgeber für Blasmusiker, Verbands- und Vereinsverantwortliche und bringt sich mit starker Stimme immer wieder in aktuelle politische Diskussionen und Diskurse ein. Die zur Marke gewordenen Initialen des Logos stehen indes für mehr - für Bildung Die Bewegt. Denn Bildung ist dem BDB ein Auftrag und Anliegen. Dass dieser hohe Priorität genießt, dokumentiert alljährlich das knapp 120 Seiten starke Kursprogramm der BDB-Musikakademie in Staufen. Angeboten werden dort längst nicht nur Aus- und Fortbildungen für Instrumentalisten jeglichen Alters und Spielniveaus. Auch Dirigenten, Instrumentallehrer, Grundschullehrer, Erzieher und Ausbilder finden passende Angebote für ihre musikalische Bildungsarbeit in Schulen, Kindergärten und Vereinen. Stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren auch das Portfolio im Bereich der überfachlichen Bildung. Vereinsverantwortliche können sich in der BDB-Musikakademie zur Führungskraft, zum Kulturmanager und Marketingexperten im Musikverein ausbilden lassen, um mit ihrem Knowhow die Zukunft der Vereine zu sichern. Je professioneller, desto zukunftsfähiger: das gilt für die Mitgliedsvereine genauso wie für ihren Dachverband, den Bund Deutscher Blasmusikverbände, der auch in Zukunft Bildung in Bewegung halten wird.