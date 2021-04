Anika Nilles und Udo Dahmen haben den Groove

Was ein guter Groove ist, weiß man meist dann, wenn man ihn hört. Zu erklären, was ihn ausmacht, ist da schon schwieriger. Anika Nilles, Udo Dahmen, Arno Pfunder, Robert Brenner und Friedemann Stert haben den Groove und wissen worauf es ankommt. Im DrumCamp der BDB-Musikakademie Staufen versuchen sie genau das zu vermitteln. Wenn Arno Pfunder am 18. April 2021 das Festival eröffnet, dann dreht sich in sechs Workshops alles um Rhythmus, Groove und Swing. Pandemie bedingt wird sich das DrumCamp zwar in ein Online-Festival verwandeln. Doch auch online wird sich an der stilistischen Breite der Themen und der Vielfalt der Dozierenden nichts ändern. Im Gegenteil: Neben der derzeit weltbesten Drummerin Anika Nilles, Arno Pfunder und Robert Brenner hat auch Special Guest Udo Dahmen seine Teilnahme für das Online-Festival zugesagt. Mehr noch: Mit Friedemann Stert konnte darüber hinaus ein renommierter Perkussionist gewonnen und das Programm um den Bereich Mallets erweitert werden. Und so stehen am Sonntag, 18. April, von 9 bis 19. 30 Uhr, exzellente Schlagzeuger:innen auf der virtuellen Festivalbühne und vielfältige Themen auf dem Programm. Der Spannungsbogen reicht vom abwechslungsreichen Warm-up mit Bodypercussion und Practice-Pad, den Grundlagen der Double Strokes, Üben und Spielen in ternärem Time-Feel bis hin zu Groove&Timing und 3-dimensionalem Timing. Festivaltickets sind online buchbar über https://www.bdb-akademie.com/drumcamp/