Digitale Auktion – Weihnachtsgeschenke ersteigern für den guten Zweck

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 17. November: Die Auktions-Galerie der unbezahlbaren Gelegenheiten und einmaligen Liebhaberstücke wird um 12 Uhr online gehen.Die Bürgerstiftung Berlin, die Arne-Friedrich-Stiftung und der The Duke of Edinburgh`s International Award Germany haben einmalige, im Grunde unbezahlbare Gelegenheiten eingeworben: Von einem Spaziergang mit Dunja Hayali, einer Führung auf den Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche mit Pfarrer i. R. Martin Germer, einem Wandelkonzert mit Starorganist Cameron Carpenter bis zu einem handsignierten Shirt von Arne Friedrich ist für jeden Geschmack etwas dabei.Die Idee ist einfach und genial: Menschen auf der Suche nach dem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk finden Sie hier einzigartige Angebote. Sie machen nicht nur den Beschenkten eine Freude, sondern stärken zugleich das gesellschaftliche Engagement für Berlin. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen der Projektarbeit aller drei Organisationen zugute. Sie eint das Ziel, Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Gemeinsam stärken sie mit dieser Adventsauktion das gesellschaftliche Miteinander in der Hauptstadt.„Wir sind stolz und glücklich, dass sich so viele Prominente gefunden haben, die uns mit unbezahlbaren Gelegenheiten unterstützen. Wir sind dankbar für den Rückhalt in ganz Berlin und ganz sicher, dass die Versteigerung erfolgreich werden wird“, so Vera Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der Berliner Bürgerstiftung.Die Auktion läuft vom 17. bis 27. November 2022. Die Meistbietenden werden nach Auktionsende informiert und mit den Angebotsspendenden zur weiteren Absprache in Verbindung gebracht. Die Website ist unter dieser Adresse erreichbar: https://online.charitybeat.com/DigitaleAuktionBerlin