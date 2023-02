Das geschenkte Klassenzimmer

Es lernt sich wieder leichter in Friedenau: Der Deutschkurs für Geflüchtete findet seit Januar in Räumen der PSD Bank Berlin-Brandenburg am Renée-Sintenis-Platz statt. Heute wurde nun der Schlüssel zum Klassenraum in Anwesenheit des Schöneberger Sozialstadtrats Matthias Steuckardt offiziell übergeben.



Deutschunterricht für Geflüchtete



Ehrenamtliche der Bürgerstiftung Berlin unterrichten seit Jahren im Rahmen von „Menschen stärken Menschen“ geflüchtete Frauen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Bundes hat das Programm bereits 2016 ins Leben gerufen, um bürgerschaftliches Engagement in Form von Patenschaften zu fördern. Mit dem Beginn des Ukrainekrieges kamen im vergangenen Jahr immer mehr Menschen nach Berlin. Lernräume wurden kurzerhand zu Wohnräumen umgewidmet, was die Lernmöglichkeiten erheblich verschlechterte.



Unkomplizierte Hilfe



Die PSD Bank Berlin-Brandenburg erkannte den dringenden Bedarf nach geeigneten Unterrichtsräumen und stellte zur Unterstützung einen eigenen Raum mietfrei zur Verfügung. „Das bewundernswerte ehrenamtliche Engagement hinter dem Sprachunterricht ist ein Grundpfeiler der Willkommenskultur und des integrativen Miteinanders, worauf wir hier in Berlin so stolz sind. Daher ist uns dessen Förderung eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Grit Westermann, Vorstandssprecherin der Berliner PSD Bank.



Auch Vera Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der Berliner Bürgerstiftung, ist hocherfreut: „Dieses Engagement aus der Mitte der Gesellschaft, spontan und selbstorganisiert, ist genau das, was die Bürgerstiftung Berlin seit vielen Jahren berlinweit fördert. Es ist ein wahres Geschenk, so ein Klassenzimmer.“



Engagement für Geflüchtete



Neben diesem Deutschkurs bietet die Bürgerstiftung seit Juni 2022 im Rahmen des neu geschaffenen Projekts „Engagement für Geflüchtete“ zahlreiche Willkommensklassen an.