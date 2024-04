10. Art Dinner der Bürgerstiftung Berlin

Private Führungen durch das Humboldtforum, den Zoologischen Garten oder die Charité, Kunstwerke zeitgenössischer Künstler wie El Bocho, Michael Müller, Norbert Bisky oder Thomas Florschuetz. Dies und mehr gibt es beim diesjährigen Art Dinner am 26. April zu ersteigern. Auktionator Dr. Kilian Jay von Seldeneck führt durch den Abend im Westhafen Event & Convention Center unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Kai Wegner. Der Erlös der Auktion kommt den Projekten der Bürgerstiftung zugute. So profitieren mehr als 10.000 Berliner Kinder und Jugendliche, aber auch ältere Menschen von der Veranstaltung.



Über 400 Freunde und Förderinnen der Bürgerstiftung Berlin haben bereits zugesagt und das Event wird unterstützt durch eine Vielzahl von Sponsoren, u.a. Mercedes Benz AG, Weberbank AG, ecobuilding AG, Berliner Volksbank eG und viele mehr. Gleichzeitig ist dies der Auftakt zu zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres – die Berliner Bürgerstiftung existiert seit 1999 und ist gerade in den letzten fünf Jahren enorm gewachsen.



Dr. Andrea Grebe, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Berlin: „Ich bin stolz und glücklich, dass wir so viele Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern sowie einmalige Gelegenheiten für unseren guten Zweck gewinnen konnten. Ich freue mich sehr auf dieses festliche Dinner, das definitiv eine feste Größe im Berliner Gesellschafts-Kalender ist.“

