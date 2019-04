Öffentliche, seniorengerechte Führung mit Maic Lindenfelser am 15.04.2019

Unterhaltsame Begegnungen mit Natur, Geschichte und Heimat – amüsant, inspirierend, erfrischend. Gästeführer Maic Lindenfelser freut sich sehr, seinen Heimatort mit seinen kraichgautpyischen Eigenschaften wie Lebenslust, Genussfreude und Gastlichkeit zu präsentieren. Tradition, Lebensart, Unterhaltsames und Kultur – all das wird bei der ca. 1,5-stündigen, barrierefreien Tour am Montag, 15.04.2019, auf eine herzliche Art näher gebracht. Los geht die Führung um 10:00 Uhr und der Treffpunkt ist beim Bahnhof in Helmsheim. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 € pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Tel: 07251 50594-60, E-Mail: touristinformation@btmv.de