"Helmsheimer Kaleidoskop - reizvolle Blicke auf den Bruchsaler Stadtteil"

Unterhaltsame Begegnungen mit Natur, Geschichte und Heimat – amüsant, inspirierend, erfrischend. „Aufgrund meiner kraichgautypischen Eigenschaften wie Lebenslust, Genussfreude und Gastlichkeit freue ich mich sehr, Sie in meinem Heimatort begrüßen zu dürfen.“ Maic Lindenfelser bringt Ihnen am Sonntag, den 05.05.2019, Tradition, Lebensart, Unterhaltsames und Kultur auf herzliche Art näher. Los geht die Führung um 16 Uhr und dauert ca. zwei Stunden. Der Treffpunkt ist beim Bahnhof in Helmsheim, die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 € pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Tel: 07251 50594-60, E-Mail: touristinformation@btmv.de