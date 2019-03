Pressemitteilung BoxID: 745122 (BTMV Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH)

Das Belvedere der Bruchsaler Fürstbischöfe

Öffentliche Stadtführung am 31.03.2019

Wer schon immer mal auf den Spuren adeliger Jagdgesellschaften wandeln wollte, hat dazu am Sonntag, 31. März, die beste Gelegenheit. Dann begibt sich eine Führung auf den Weg ins Belvedere, inmitten des Stadtgartens gelegen.



Das kleine Arkadenhäuschen mit seinen chinesisch anmutenden Türmchen war im 18. Jahrhundert Treffpunkt des Fürstbischofs von Hutten und seiner Jagdgesellschaften.



Die Kunsthistorikerin Kiriakoula Damoulakis berichtet davon, was sich bei der Wild- und Vogeljagd des Fürstbischofs so alles zugetragen hat und mit welchen Überraschungen er seine verwöhnten Gäste zu unterhalten pflegte. Los geht es um 11 Uhr am Haupteingang des Barockschlosses; die Führung dauert circa eine Stunde und kostet 5 Euro pro Person. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen: Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 505 94-61, E-Mail: touristinformation@btmv.de

