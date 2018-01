Über 1100 außergewöhnliche Veranstaltungsorte - jetzt im Handbuch EVENTLOCATIONS 2018

Von Niederrhein bis an die Spree und von Rostock bis Rottach-Egern: Auf 176 prall gefüllten Seiten stellen sich im druckfrischen Handbuch EVENTLOCATIONS 2018 mehr als 1100 Locations und Sublocations aus 80 Orten sowie mobile und überregionale Eventlocations im deutschsprachigen Raum vor. Ebenso mit dabei: erstklassige Eventservice-Anbieter, Speaker sowie wichtige Termine für Veranstalter und Eventplaner. Die Versandaktion des Location-Führers ist abgeschlossen. Weitere persönliche Exemplare können ab sofort unter info@eventlocations.info kostenfrei angefordert werden. Die Auslieferung erfolgt einmalig mit einer Gratis-Ausgabe des aktuellen "eventlocations magazins".Ob auf hoher See, am Strand, im Theater, inmitten der Natur, im Kaufhaus, auf dem Berg oder über den Dächern der Stadt: Ein hoher Erlebnischarakter zieht sich wie ein roter Faden durch den Location-Guide Handbuch EVENTLOCATIONS 2018. Unverwechselbar brillieren alle sich präsentierenden Locations mit einem individuellen Erlebniswert - indoor und outdoor. Keine Location gleicht der anderen. Eben diese Vielfalt macht das Handbuch für die Locationsrecherche so wertvoll: Auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen inspiriert EVENTLOCATIONS und hilft, neue Ideen und Orte für nachhaltige Veranstaltungen zu finden. Besonders effizient: Die bewährte Gliederung des Guides nach Orten, Bundesländern und Postleitzahlen vereinfacht die Suche nach der passenden Location medienübergreifend: Im Print-Handbuch, Blätterkatalog, Online-Location-Portal, dem "eventlocations magazin" und in dem bis zu fünfmal jährlich erscheinenden Newsletter EVENTLOCATIONS.In allen EVENTLOCATIONS-Medien liegt der Fokus auf der Planung und Realisierung von Corporate Events. So sind nicht nur alle im Handbuch zu findenden Locations Veranstaltungsprofis, sondern auch die Dienstleister - vom Cocktail-Service und Foodtruck Catering über Lounge- und Mietmöbel bis hin zu mobilen Messesystemen - haben sich auf Firmenveranstaltungen spezialisiert.Im Trend, auch für Weihnachtsfeiern und als Filmkulisse, sind ungebrochen historische und denkmalgeschützte Eventlocations, Museen sowie Industrielocations. Diese finden sich von der Elbe bis zur Zugspitze und natürlich in den Metropolen wie Hamburg, Berlin, Essen und München in stets exponierten Lagen. Insbesondere das hoch exklusive Flair der Locations und die locationeigenen Möglichkeiten, große Momente individuell und professionell zu inszenieren, unterstreichen den hohen Anspruch des Arbeits- und Orientierungsmediums speziell für Firmenveranstaltungen. Für alle, die noch viel mehr Raum für ihren Event benötigen: rent a village vermietet mehrere komplette Dörfer für Veranstaltungen und der eine oder andere Location-Mythos ist ebenfalls als Veranstaltungsraum zu mieten.