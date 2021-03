Brownfields gehört die Zukunft - Erster Deutscher Brownfield-Verband (DEBV) gegründet – Verband von Praktikern für Praktiker

In Zeiten, in denen die Flächen in Deutschland immer knapper werden, haben Sanierung und Revitalisierung von Brachflächen höchsten Nachhaltigkeitswert. Durch ihre Reaktivierung werden Altlasten verantwortungsvoll beseitigt und Grünflächen effektiv vor der Neuversiegelung geschützt.Letzteres ist auch dringend notwendig. Immerhin strebt sowohl die Politik der EU als auch der Bundesrepublik das Flächenverbrauchsziel » Netto Null bis 2050 « an. Dies ist ohne die Revitalisierung von Brownfields nicht zu schaffen.Um diese Zielsetzung aktiv zu unterstützen, wurde der Deutsche Brownfield-Verband (DEBV) gegründet. Es ist ein Verband von Praktikern für Praktiker, dessen Anspruch es ist, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Er möchte die Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene praxisnah mitgestalten und der Politik praktikable, umsetzbare Lösungen vorstellen.Der DEBV bündelt die Interessen der Akteure, fördert den Austausch und hat sich für die Zukunft klare, pragmatische Ziele gesetzt. Dazu gehören unter anderem der Aufbau eines längst fälligen, standardisierten Brachflächenkatasters und ein Zertifizierungssystem für Brownfield-Standards.Auf Bundesebene Förderprogramme zu entwickeln und die Ausgestaltung eines Brownfield-Fonds zu ermöglichen, sind weitere Vorhaben des Verbands.Alle Informationen zum DEBV stehen ab sofort im Netz unter www.deutscherbrownfieldverband.de zur Verfügung. Dort finden alle, die an einer Mitgliedschaft interessiert sind, auch ein entsprechendes Kontaktformular.