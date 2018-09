IBC 2018 (8.D74) - Broadcast Solutions präsentiert hi - human interface für Medienanwendungen

Die Broadcast Solutions GmbH, einer der größten Systemintegratoren Europas, wird auf der IBC 2018 mit zwei Ständen vertreten sein, auch in diesem Jahr wieder mit dem größten Außenstand der Messe.Während der Außenstand (O.E02) die Kompetenz des Unternehmens im Bereich der Systemintegration zeigt, präsentiert Broadcast Solutions auf dem Innenstand in Halle 8.D74 mit hi die Antwort auf die heutigen und zukünftigen Herausforderungen bei der Steuerung von Medieninfrastrukturen.Basierend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung im Systemdesign hat Broadcast Solutions mit hi eine intuitive und einfach zu bedienende Steuerungsebene für Medieninfrastrukturen entwickelt. Ausgestattet mit den neuesten Auto-Discovery und Zero-Config-Technologien, reduziert hi die Installations- und Konfigurationsaufwände erheblich. Dazu nutzt hi unter anderem eine grafische Benutzeroberfläche, die eine einfache Steuerung und Überwachung von komplexen Infrastrukturen ermöglicht und den Nutzern von gängigen mobilen Endgeräten vertraut ist.Die Medientechnik hat in den letzten Jahren mehrere Revolutionen erlebt: von SD/HD zu UHD, von Baseband zu IP, von monolithischen proprietären Systemen zu modularen und softwaredefinierten Plattformen. Aber mit diesem Wandel geht eine erhöhte Verantwortung einher – vernetzte und softwaregesteuerte Systeme bieten beispiellose Flexibilität für Broadcast- und Medienumgebungen, erfordern jedoch besondere Sorgfalt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, Funktionen, Arbeitsabläufe und Kontrollmechanismen für all die neuen Geräte zu definieren.Diese Konfigurationsprozesse können viel Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen und müssen im schlimmsten Fall jedes Mal neu definiert werden, wenn sich ein Gerät im System ändert. Fehlkonfigurationen in einem IP-basierten System können dramatische Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur haben, mit dem Effekt, dass die Notwendigkeit eine ausfallsichere Umgebung bereitzustellen dramatisch zunimmt. Aus diesem Grund hat Broadcast Solutions hi entwickelt.hi von Broadcast Solutions macht den Konfigurationsprozess intelligent und einfach, erkennt neue Geräte automatisch und schützt den Benutzer vor Fehlern in der Konfiguration.Basierend auf einer dezentralen Softwarearchitektur kann hi auf fast jeder Plattform arbeiten – auf einem Laptop, dedizierten Servern, Server-Clustern und auch in Rechenzentren oder auf Cloud-Services wie AWS oder Microsoft Azure. Diese Architektur gewährleistet eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des gesamten Systems bei Hardware-, Strom- oder Protokollfehlern. Selbstheilungsalgorithmen stellen sicher, dass alle Teile des Systems ordnungsgemäß funktionieren und zur Verfügung stehen – auch wenn sie über verschiedene Hardwareplattformen verteilt sind oder von verschiedenen Standorten aus arbeiten.Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind die Schlüssel zu einer erfolgreichen Interaktion zwischen dem System und den Usern, wobei das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von hi auf den Nutzern liegt und wie Arbeitsabläufe vereinfacht werden können.Für weitere Informationen besuchen Sie den Stand von Broadcast Solutions (Halle 8, D74) und erleben Sie die neue Art der Steuerung von Medieninfrastrukturen. Kommen Sie vorbei und sagen Sie hi!Weitere Informationen finden Sie auf der Produktwebseite: