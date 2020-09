Flutlicht-Film nutzt Q5X Mikrofone und Audio-Transmitter für Doku-Format „24/7 FC“ des 1. FC Köln

Die kompakten Mikrofone und Transmitter von Q5X werden von den Profis direkt unter den Trikots getragen. Näher am Geschehen kann man kaum sein. Das Format wird von der Kölner Produktionsfirma Flutlicht-Film OHG umgesetzt.Um eine perfekte Audioqualität zu erhalten und einen unterbrechungsfreien Audio-Signaltransport sicherzustellen, entschied sich Flutlicht-Film für die Systeme von Q5X. Die Audio-Transmitter sind so klein und leistungsfähig, dass sie die Spieler auf dem Platz und beim Spiel nicht behindern. Begleitet wurde das Projekt von der erst kürzlich neu gegründeten Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH, die den Vertrieb der Produkte von Q5X im DACH-Gebiet verantwortet. Mit dieser Weiterentwicklung können die Fans des 1. FC Köln ihre Spieler nicht nur in Action sehen, sondern auch hören, wie es auf dem Platz zur Sache geht.Alle derzeit geplanten acht Folgen der Serie werden zunächst im clubeigenen Angebot 247.fc.de ausgestrahlt und zeitversetzt bei SKY zu sehen sein. Derzeit werden die Mikrofone und Audio-Transmitter beim Training und bei Testspielen eingesetzt. Die Fans haben mit dem weiterentwickelten Format einen direkten und ungeschminkten Einblick in das Leben ihrer Stars auf dem Spielfeld.Flutlicht-Film setzt bei der Produktion die PlayerMics von Q5X ein. Die Audio-Transmitter sind mit Produkten von Shure, Sennheiser und Wisycom kompatibel. Um einen reibungslosen Einsatz und größtmöglichen Tragekomfort sicherzustellen sind die Audio-Transmitter in einem flexiblen, gummi-ummantelten und wasserabweisenden Gehäuse verbaut, das in Taschen untergebracht wird, die in Trikots eingearbeitet sind oder auf Polster geklebt werden und so direkt am Körper sitzen. Die Geräte arbeiten bis zu acht Stunden im Batteriebetrieb.Weiter Informationen zu Q5X finden Sie unter: www.q5x.com und unter www.broadcast-solutions.de/de/produkte/ Das clubeigene Angebot 24/7 FC ist hier erreichbar: https://247.fc.de/ (Audio einschalten nicht vergessen).