Broadcast Solutions veranstaltet Broadcast Innovation Day in Warschau, 19. März

Der deutsche Systemintegrator Broadcast Solutions GmbH veranstaltet zusammen mit dem lokalen Partner Tadeusz Gawenda von SKULL am 19. März einen Broadcast Innovation Day in Warschau. Die Registrierung ist kostenlos unter www.broadcast-innovation-days.com möglich. Mit weiteren Unternehmen, die an der Veranstaltung teilnehmen, bietet Broadcast Solutions der polnischen Broadcast-Community Einblicke in die neuesten Trends der Live-TV-Produktion und etabliert einen wichtigen Networking-Event. Mit Vorträgen, Produktpräsentationen und Podiumsdiskussionen wird die eintägige Veranstaltung für die polnische Rundfunkbranche der der "Place-to-be" sein.Unternehmen, die an der Veranstaltung teilnehmen, sind Grass Valley, Riedel, ChyronHego, EVS, IHSE sowie Twenty4Seven. Die Veranstaltung in Warschau führt das erfolgreiche Format der Broadcast Innovation Days fort. Mit einer Mischung aus Vorträgen, Podiumsdiskussionen, einem Ausstellungsbereich, praktischen Vorführungen und einer Führung durch einen Ü-Wagen, der kürzlich von Broadcast Solutions gebaut wurde, bietet die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Programm. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich über Remote-Produktion, IP-Technologie, HDR und 4K / UHD sowie drahtlose und Satellitenkommunikation und innovative Broadcast-Workflows zu informieren.Die Vorträge behandeln u. a. folgende Themen:Das vollständige Programm und die Registrierung finden Sie unter www.broadcast-innovation-days.com Die Daten des Broadcast Innovation Day Warschau kurz zusammengefasst:Datum: 19. MärzZeit: 09:00 bis 17:00 UhrOrt:Olympisches Zentrum des Polnischen Olympischen Komitees4 Wybrzeże Gdyńskie Straße01-531 WarschauPolen