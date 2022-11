Broadcast Solutions veranstaltet Broadcast Innovation Day am 2. März 2023

Die Broadcast Solutions GmbH lädt ein zu einer neuen Ausgabe der Broadcast Innovation Days. Der Broadcast Innovation Day 2023 findet am 2. März 2023 am Firmensitz in Bingen am Rhein statt. Die Anmeldung für Besucher und Aussteller ist über die Website: https://go.broadcast-solutions.de/en-gb/bid möglich.Gleichzeitig feiert Broadcast Solutions anlässlich des Broadcast Innovation Day 2023 das 20-jährige Bestehen des Unternehmens.Mit den Broadcast Innovation Days bietet der führende Systemintegrator der Broadcast-Community die Möglichkeit, aktuelle News rund um Ü-Wagen, Studios, Remote-Produktion, IP oder Datamanagement zu erleben und innovative neue Produkte und Lösungen aus dem Portfolio des Unternehmens kennenzulernen. Ausgewählte Partner zeigen ihre Produkte im Rahmen einer begleitenden Ausstellung.Die eintägige Veranstaltung ist kostenlos und informiert über neue Produkte und Zukunftstechnologien der Broadcast-Welt. Ebenso sind viele Projekte in den Produktionshallen der Broadcast Solutions GmbH, einem der größten Systemintegratoren Europas, zu sehen.Das Unternehmen hat die Broadcast Innovation Days als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um Besucher über die neuesten Innovationen und Trends der Broadcast-Branche zu informieren. Bereits 17 Ausgaben der Innovation Days fanden auf der ganzen Welt statt, mehr als 2.500 Besucher nahmen daran teil.Broadcast Innovation Day 2023, Bingen am RheinWann: 2. März 2023, 10.00 - 18.00 Uhr, anschließend AbendveranstaltungWo: Hauptsitz von Broadcast Solutions, Alfred Nobel Str. 5, 55411 Bingen am Rhein, DeutschlandAnmeldung unter: https://go.broadcast-solutions.de/en-gb/bid