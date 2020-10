Broadcast Solutions setzt seine Veranstaltungsreihe mit den Hybrid Broadcast Innovation Days fort, 3. - 5. November 2020

UHD 2 – großer 30-Kamera UHD-Ü-Wagen für HD BROADCAST

Ü3 – modularer 6-Kamera HD-Ü-Wagen für den WDR

The Collaborative Technospace – den Arbeitsplatz neu denken, mit innovativen Arbeitsplatzlösungen und nachhaltigen Arbeitsplatzmodulen, die in variablen Konstellationen angeordnet und in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden können

Wireless Transmission – Live-Produktion mit neuen Ansätzen in der drahtlosen Signalübertragung unter Verwendung der neuesten MESH-Netzwerktechnologie

Mit den hybrid Broadcast Innovation Days bietet der führende Systemintegrator der Broadcast-Community die Möglichkeit, aktuelle News rund um Ü-Wagen, Studios, Remote-Produktion, IP oder Datamanagement zu erleben und innovative neue Produkte und Lösungen aus dem Portfolio des Unternehmens kennenzulernen.Am ersten Tag (3. November) wird Broadcast Solutions in seinen weltweit verteilten Büros vor Ort Veranstaltungen anbieten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind (sofern die aktuelle Situation dies zulässt). An den beiden anderen Tagen (4.- 5. November) bietet das Unternehmen ein Online-Programm mit Diskussionen, Produktpräsentationen, Roundtables und Einzelgesprächen an.Die Anmeldung ist auf der Veranstaltungsseite möglich: https://go.broadcast-solutions.de/BIDregistration . Ein detaillierter Zeitplan mit allen Veranstaltungen, Produkten und die individuelle Anmeldung wird in Kürze veröffentlicht.Die hybrid Broadcast Innovation Days (hBID) bieten vier verschiedene Module, die perfekt auf die Bedürfnisse der Besucher abgestimmt sind. Jedes Modul bietet ein spezielles Level in Bezug auf Engagement und Wissenstiefe.In denwird das Unternehmen eine Auswahl von wegweisenden Projekten und Innnovationen behandeln. In den 20-minütigen Sessions erhalten die Besucher Einblicke in die neuesten Produkte und Entwicklungen aus den Bereichen Systemintegration, IP-basierte Produktion, neue Konzepte und Designs für Arbeitsplatzdesign oder innovative Lösungen für die drahtlose Datenübertragung während Live-Produktionen. Die Themen umfassen:In 15-minütigenvermitteln die Broadcast Solutions Projekt- und Produktmanager die neuesten Trends für die Branche und zeigen neue Produkte sowie schlüsselfertige Lösungen.Dasist der Ort für den Wissensaustausch in kleinen Gruppendiskussionen mit maximal 25 Teilnehmern, bei denen die Broadcast Solutions Ingenieure detaillierte Einblicke in spezifische Themen und Projekte geben.Das individuellste Format sind diemit einzelnen Personen von Broadcast Solutions. Teilnehmer, die spezielle Themen oder Probleme haben, die sie besprechen möchten, können über die Veranstaltungsplattform einen Termin mit den Broadcast Solutions Ingenieuren vereinbarenMit den hybrid Broadcast Innovation Days ist es für alle Beteiligten möglich, sich zu treffen und Wissen auszutauschen und gleichzeitig die Abstandsregeln in der aktuellen Corona-Situation einzuhalten. Broadcast Solutions nimmt die Verantwortung für den Schutz der Besucher und der Mitarbeiter in den Büros und Einrichtungen sehr ernst.Am ersten Tag (3. November) haben Teilnehmer die Möglichkeit, den Hauptsitz von Broadcast Solutions in Bingen zu besuchen. Wir nehmen die Verantwortung für den Schutz der Besucher und unserer Mitarbeiter in unseren Büros und Einrichtungen sehr ernst. Die Besucher können Projekte und Produkte live erleben, das Team kennen lernen oder eine Tour durch unsere Produktionshallen unternehmen.Während der Hands-On Formate, die vom 4. bis 5. November stattfinden, wird unser globales Team von Produkt- und Vertriebsmanagern das Portfolio innovativer Produkte und Lösungen vorstellen. In diesen Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer einen schnellen und komprimierten Einblick in moderne Tools und Lösungen für Broadcast und Medien wie z.B.: LaON, Dreamchip, Q5X, ZeroDensity, Simplylive, Barnfind, Mobile Viewpoint, hi human interface, Blackmagic, MOG, Nevion, Phabrix, Genelec, Newsbridge, Vizrt, Skaarhoj, BirdDog, Haivision, Broadpeak, Sencore, Bridgetech und viele mehr...Interessierte können sich für die Veranstaltung hier anmelden: https://go.broadcast-solutions.de/BIDregistration Weitere Informationen zum Zeitplan, den konkreten Themen und Einzelanmeldungen für jede Sitzung folgen in Kürze.