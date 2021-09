Braunschweig: Ein abwechslungsreiches Urlaubsziel für die ganze Familie

Auch im Herbst ist die Löwenstadt das ideale Ziel für einen Familienurlaub: Die größte Stadt zwischen Hannover und Berlin bietet mit familienfreundlichen Museen, Stadtführungen für Klein und Groß sowie stadtnahen Naturschutzgebieten abwechslungsreiche Freizeitangebote für jede Wetterlage. Der Fluss Oker umrundet die gesamte Braunschweiger Innenstadt – von Westen nach Osten liegen gerade einmal zwei Kilometer zwischen dem Flusslauf. So sind alle Einkaufsmöglichkeiten und die historischen Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt fußläufig zu erreichen.In der Herbstsonne laden die weitläufigen Parkanlagen rund um den Fluss Oker zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Wer dabei mehr über die Sehenswürdigkeiten in der Löwenstadt erfahren möchte, kann verschiedenen Rundwegen folgen. Rund um die Innenstadt verläuft beispielsweise der nach dem gleichnamigen Architekten benannte Uhdeweg. Auf sieben Kilometern führt der Weg an zwölf Bauten des bedeutendsten Architekten der Neorenaissance in Braunschweig vorbei und verbindet einen Einblick in die Architekturgeschichte mit einem entspannten Spaziergang durch die herbstliche Löwenstadt. Eine Pause können Besucherinnen und Besucher bei einem Abstecher auf den Kohlmarkt einlegen. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden hier inmitten der Innenstadt zum Verweilen und Genießen ein.Nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt liegt der familiengeführte Zoo „Arche Noah“. Vom Affen bis zum Sibirischen Tiger leben hier rund 300 Tiere 50 verschiedener Arten. Die heimische Natur gilt es im stadtnahen Naturschutzgebiet Riddagshausen zu entdecken. Hier geben die Erlebnisführungen des Waldforums Riddagshausen einen unterhaltsamen Einblick in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Im benachbarten Wildgehege lässt sich das Damwild aus unmittelbarer Nähe beobachten. Auf eigene Faust können kleine und große Naturbegeisterte das Gebiet auf dem Naturerlebnispfad entdecken oder die heimische Vogelwelt vom Aussichtsturm am Schapenbruchteich beobachten.Zu einer Reise in vergangene Zeitalter der Tier- und Pflanzenwelt lädt das Naturhistorische Museum ein. Mit der Sonderausstellung „Die Welt der jungen Dinosaurier“ gibt das älteste Naturkundemuseum Deutschlands ab Ende September seltene Einblicke in die Kinderstube der Urzeitriesen. Eine Reise in das mittelalterliche Braunschweig erwartet Besucherinnen und Besucher im Familienmuseum des Braunschweigischen Landesmuseums in St. Ulrici-Brüdern. In der Mitmachausstellung Bruneswic anno 1221 erfahren kleine und große Geschichtsinteressierte mehr über das Leben, Handwerk und Freizeitbeschäftigungen im Braunschweig des 13. Jahrhunderts.Unterhaltsame Fakten über die historische Löwenstadt erfahren Neugierige auch bei den zahlreichen Stadtführungen. Während der Niedersächsischen Herbstferien bekommen kleine Besucherinnen und Besucher an zusätzlichen Terminen der Kinderführungen einen Einblick in die Zeit Heinrichs des Löwen oder Till Eulenspiegels. Ältere Kinder und Jugendliche können sich auf eine Spurensuche zu echten Tatorten in der Löwenstadt aufmachen. Noch schauerlicher wird es am Halloween-Wochenende: Drei thematische Führungen befassen sich mit besonders unheimlichen Kapiteln der Stadtgeschichte. Die Termine und Stadtführungsangebote sind unter www.braunschweig.de/stadtführungen zu finden.Auch an kälteren Herbsttagen finden Familien ein großes Freizeitangebot in der Löwenstadt: In der Braunschweiger Wasserwelt sausen sie durch die interaktive Riesenrutsche, ziehen im Schwimmbecken Bahnen oder setzen im Planschbecken die Wasserkanone in Gang. In andere Welten abtauchen können Abenteurerinnen und Abenteurer in der VirtuaLounge. Ausgestattet mit VR-Brillen erleben sie virtuelle Realitäten von der Achterbahnfahrt bis zum Flug auf dem Hexenbesen.Für entspannte Nächte sorgen familienfreundliche Übernachtungsmöglichkeiten. Bis Ende Oktober bieten Braunschweiger Hotels im Rahmen der Aktion Hotelsommer besonders günstige Übernachtungen mit flexiblen Stornierungsbedingungen an. So können Urlauberinnen und Urlauber ihren Aufenthalt in der Löwenstadt entspannt und kurzfristig planen. Mehr Informationen zum Angebot und den teilnehmenden Hotels gibt es unter www.braunschweig.de/hotelsommer Weitere Ausflugstipps, Gastronomie- und Hotelempfehlungen oder individuelle Beratungen erhalten Interessierte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Touristinfo, Kleine Burg 14, 38100 Braunschweig, telefonisch unter 0531 470-2040 oder online unter www.braunschweig.de/tourismus