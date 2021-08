Inspiration aus Kunst & Natur

Kreativität lebt von Impulsen. Wo diese fehlen, ­­droht das Schöpferische auf der Strecke zu bleiben. Auf Eindrücke aus der großen, weiten Welt, von Reisen und Messen, mussten wir im letzten Jahr weitestgehend verzichten. Doch auch zuhause können wir Inspiration finden: „Man entdeckt neue Plätze bei Wanderungen oder Biketouren. Natur und Kunst halten viele Impressionen bereit“, Christiane Brunk, Geschäftsführerin von BRAUN BÜFFEL ist überzeugt, dass die Kreativität, die wir aus neuen Perspektiven ziehen, ebenso wertvoll und schöpferisch sein kann.



Neue Perspektiven



So haben zwei zentrale Strömungen die Herbst-Winter-Kollektionen von BRAUN BÜFFEL beeinflusst: Einmal wurden bereits etablierte Linien überarbeitet. „Unser Ziel ist es, Bewährtes beizubehalten und noch besser zu machen“, so Brunk. Mit weiteren neuen Linien will das Familienunternehmen unseren optimistischen Blick in die Zukunft stärken und nach langen Monaten des Verzichts, die Lust auf Erneuerung und einen lebensfrohen Neuanfang schüren. „Insgesamt setzen wir natürlich, wie immer, auf Langlebigkeit“, versichert Brunk. Denn BRAUN BÜFFEL Produkte sollen durch ihre Qualität und das zeitlose Design vor allem eines sein: Begleiter fürs Leben.



Aus alt mach neu



Die klassischen Modelle der Damenlinie ASTI erhalten im Herbst und Winter 2021 wieder farblichen Zuwachs: Mit den Farben Coffee, Green Curry und Topaz wird das modische Farbspektrum der Kollektion um drei herbstliche Nuancen erweitert.



Die Bestseller-Linie ALESSIA wird ab der kommenden Saison in der neuen Farbe Chanterelle erhältlich sein, einem goldenen Cognacton, der den edlen Charakter der Metallic-Kollektion perfekt unterstreicht.

Die Kollektion VERONA aus hochwertigem, italienischem Kalbleder in edlem Glanzkroko-Design wird um die Farbe Fango ergänzt. Die Nuance in dunklem Olive verleiht den modischen Modellen einen zeitlosen Stil und fügt sich perfekt in die bisherige, klassische Farbauswahl der eleganten Damenmodelle ein.



Earth meets energy



Wenn warme Erdtöne auf kräftige Trendfarben treffen, entsteht eine regelrechte Stil-Explosion. Auch die sportliche Damenkollektion ELIN aus genarbtem Rindleder in erdigen Brauntönen und abgesetzter Kantenfärbung in kräftigem Sulphurgelb, erhält im Herbst ein spannendes Farb-Update: Die puristischen Reißverschlussmodelle gibt es zukünftig auch in den Farbkombinationen Clove mit Blue, Cranberry mit Gold und Topaz Curry. Hierbei werden die Kontrastfarben beim RV-Puller und der Kantenfärbung in Szene gesetzt.



Das bringt gerade so viel Energie und Erdung, wie wir gerade brauchen!



Mix & Match



Reptilprägungen bleiben uns auch in der kommenden Saison erhalten. Die Damenkollektion LUISE vereint genarbtes Rindleder mit einem ausdruckstarken Schlangenprint. Durch die Abstimmung des Farbverlaufs in der Reptiloptik mit dem einfarbigen Leder entsteht eine stilvolle und ausgewogene Ästhetik. Farblich harmonierende Metallaccessoires Gunmetal und unifarbene Puller runden den modernen Look ab.



Mit einem spannenden Materialmix aus Reptilprägung und Glattleder spielt auch die neue Linie Lizzy. Die extravaganten Envelope-Taschen fallen durch ihre Kombination von schimmernder, italienischer Echsenprägung mit glattem Kalbleder ins Auge. Mattschwarze Metallaccessoires und schwarzes Glattleder stehen in spannendem Kontrast zur schimmernden Reptiloptik in den Farben Anthrazit, Bronze und Blau.



Frischer Wind



Qualität und Authentizität sind die Kernaspekte der sportlich-rustikalen Unisex-Kollektion COUNTRY. Für die Herbst-Winter-Saison hat Braun Büffel ein Remake der traditionsreichen Bestseller-Kollektion entwickelt. Für die Herstellung wird ausschließlich das hochwertige Halsleder von Rindern aus dem süddeutschen und alpenländischen Raum verwendet. Das Leder wird umwelt- und hautfreundlich vegetabil gegerbt, die Farbe mit Schwämmen von Hand aufgetragen. Die RFID-geschützten Produkte werden in den ausdrucksstarken Farben Palisandro und Schwarz erhältlich sein.



Business at it’s best



In der kommenden Saison erhält die Herren-Kollektion LIVORNO ein Facelift nach dem Motto: "wir machen Bewährtes besser". Ein längenverstellbarer und abnehmbarer Umhängegurt macht die Businesstaschen dieser Serie zu perfekten Begleitern für den Business-Alltag. Neue Zipper in innovativem Design unterstreichen die Wertigkeit. Alle Kleinlederwaren der Serie sind mit einem zuverlässigen RFID-Schutz ausgestattet. Das Spiel mit einer teilweise offenkantigen Verarbeitung und passender Kantenfärbung sowie farblich abgesetzten Ledereinsätzen macht diese elegante Serie aus geschmeidigem Nappaleder zu etwas ganz Besonderem.



Eine für alle



Crossbody Bag, Smartphone Pouch, Gürteltasche: Die cleanen Modelle der NOVARA-Kollektion umfassen alle wichtigen Trend-Pieces der Saison, bleiben dabei aber so zurückhaltend, dass sich alle Taschen gleichermaßen für Damen und Herren eignen. Neu im Herbst: Die bisher durchgehend schwarze Kollektion wird zukünftig um eine braune Farbvariante und farblich abgesetzten Details ergänzt, welche je nach Anlass gewechselt werden können.



In der Herbst-Winter-Saison richtet BRAUN BÜFFEL den Blick auf traditionelle Werte und bewährte Stilelement genauso wie auf frische Akzente und die Lust auf neue Impulse. Unverändert bleiben die kompromisslosen Qualitätsstandards unserer Ledermanufaktur sowie die Arbeit mit hochwertigen Materialien, die sich durch alle Kollektionen ziehen.

