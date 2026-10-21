Theater, künstliche Intelligenz und Publikumsdiskussion verbinden sich am Brandenburger Theater zu einem außergewöhnlichen Veranstaltungsformat. Bei „Bitte Text eingeben“ entstehen Szenen live aus den Ideen des Publikums. Was gespielt wird, entscheidet nicht ein fertiges Skript, sondern die Abstimmung der Zuschauerinnen und Zuschauer.



Mit dem neuen KI-Impro-Format lädt das Brandenburger Theater zu einem gemeinsamen Experiment ein: Das Publikum gibt die Richtung vor und entscheidet, welche Szene eine künstliche Intelligenz schreibt. Aus den gewählten Vorgaben entsteht in Echtzeit ein Text, der unmittelbar auf der Bühne zum Leben erweckt wird. Jede Aufführung ist damit eine einmalige Weltpremiere.



Den Auftakt der Reihe bildet am 31. Oktober 2026 ein Abend rund um die Frage, welche Spuren die DDR-Geschichte bis heute in unseren Familien und Biografien hinterlassen hat. Dabei geht es um Erinnerungen, Erfahrungen und Leerstellen: Worüber wird gesprochen, worüber geschwiegen? Welche Geschichten werden weitergegeben? Was vermissen wir, und was möchten wir hinter uns lassen?



Das von der KI erzeugte Skript wird von Maike Jüttendonk, bekannt unter anderem aus der Fernsehreihe „SOKO Leipzig“ und dem Kinofilm „Lassie – Ein neues Abenteuer“, sowie Robert Höller, derzeit am Brandenburger Theater in „Das hält. Für immer“ zu erleben, spontan auf die Bühne gebracht. Konzept und Moderation liegen in den Händen von Sebastian Fräsdorf.



Im Anschluss an die Aufführung wird die gespielte Szene zum Ausgangspunkt eines offenen Publikumsgesprächs. Als Gesprächspartnerin ist Dr. Sylvia de Pasquale eingeladen. Die Historikerin und Slawistin leitet seit 2013 die Gedenkstätten Zuchthaus Brandenburg sowie die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in Brandenburg an der Havel. Gemeinsam mit dem Publikum wird sie über Erinnerungskultur, Familiengeschichten und die Nachwirkungen der DDR-Vergangenheit diskutieren.



Mit „Bitte Text eingeben“ schafft das Brandenburger Theater eine Plattform für Austausch, Reflexion und gemeinsames Erzählen. Das Format verbindet künstlerische Experimentierfreude mit gesellschaftlicher Debatte und zeigt, wie Theater aktuelle Fragestellungen aufgreifen und Menschen miteinander ins Gespräch bringen kann.



Termin des Auftakts:

Samstag, 31. Oktober 2026, 19.30 Uhr

Foyer Großes Haus, Brandenburger Theater



Konzept und Moderation: Sebastian Fräsdorf

Schauspiel: Maike Jüttendonk, Robert Höller

Gast der Publikumsdiskussion: Dr. Sylvia de Pasquale



Eintrittspreise:

Preiskategorie E

17,- € // ermäßigt 13,- €

Die angegebene Kategorie und die Preise beziehen sich auf den Verkauf an der Theaterkasse. Für Online-Buchungen gelten die Preis- und Gebührenangaben von Reservix.

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