1. Symphoniekonzert der neuen Spielzeit - "Sakrale Räume"
Freitag, 18.09., und Samstag, 19.09., jeweils um 19:30 Uhr im Dom St. Peter und Paul zu Brandenburg
Es spielen die Brandenburger Symphoniker
STEFAN BEYER (Gewinner der Brandenburger Biennale 2024)
„Sterntaler“ (UA)
JOHANN SEBASTIAN BACH – OTTORINO RESPIGHI
Drei Choralvorspiele
ANTON BRUCKNER
Symphonie Nr. 2 c-Moll (Fassung 1877)
Zum ersten Abonnementkonzert der Spielzeit ziehen die Brandenburger Symphoniker unter Chefdirigent Andreas Spering in den Dom. Das Programm ist ganz auf den sakralen Raum abgestimmt. Den Auftakt bildet „Sterntaler“ des in Berlin lebenden Komponisten Stefan Beyer, Gewinner der Biennale 2024, des vom Förderverein der Brandenburger Symphoniker ausgelobten Kompositionswettbewerbs. In der besonderen Akustik des Doms wird das Werk seine volle Wirkung entfalten.
Auch die drei Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach in der Orchesterbearbeitung Ottorino Respighis knüpfen unmittelbar an den Kirchenraum an. Für diese intimen Miniaturen setzt Respighi einen bewusst kleinen Klangapparat ein.
Den Abschluss bildet Anton Bruckners selten gespielte 2. Symphonie, die wegen ihrer markanten Generalpausen den Beinamen „Pausensymphonie“ erhielt. Freuen Sie sich auf einen Konzertabend, der Klang, Raum und Stille eindrucksvoll vereint.
1. Symphoniekonzert – „Sakrale Räume“
Leitung: Andreas Spering
Brandenburger Symphoniker
Programm: Stefan Beyer „Sterntaler“ für Orchester (UA), Johann Sebastian Bach/Ottorino Respighi – Drei Choralvorspiele, Anton Bruckner – Symphonie Nr. 2 c-Moll (Fassung 1877)
Veranstaltungsort: Dom zu Brandenburg
Termin: Freitag, 18.9.2026, Samstag, 19.9.2026
jeweils 19.30 Uhr
Die Konzerteinführung findet 45 Minuten vor dem Konzert in der Bunten Kapelle statt
Preiskategorie: A
1. Kategorie: 36,- € / erm. 30,- €
2. Kategorie: 31,- € / erm. 25,- €