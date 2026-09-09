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1. Symphoniekonzert der neuen Spielzeit - "Sakrale Räume"

Freitag, 18.09., und Samstag, 19.09., jeweils um 19:30 Uhr im Dom St. Peter und Paul zu Brandenburg

(lifePR) (Brandenburg an der Havel, )
Leitung: Andreas Spering
Es spielen die Brandenburger Symphoniker

STEFAN BEYER (Gewinner der Brandenburger Biennale 2024)
„Sterntaler“ (UA)

JOHANN SEBASTIAN BACH – OTTORINO RESPIGHI
Drei Choralvorspiele

ANTON BRUCKNER
Symphonie Nr. 2 c-Moll (Fassung 1877)

Zum ersten Abonnementkonzert der Spielzeit ziehen die Brandenburger Symphoniker unter Chefdirigent Andreas Spering in den Dom. Das Programm ist ganz auf den sakralen Raum abgestimmt. Den Auftakt bildet „Sterntaler“ des in Berlin lebenden Komponisten Stefan Beyer, Gewinner der Biennale 2024, des vom Förderverein der Brandenburger Symphoniker ausgelobten Kompositionswettbewerbs. In der besonderen Akustik des Doms wird das Werk seine volle Wirkung entfalten.

Auch die drei Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach in der Orchesterbearbeitung Ottorino Respighis knüpfen unmittelbar an den Kirchenraum an. Für diese intimen Miniaturen setzt Respighi einen bewusst kleinen Klangapparat ein.

Den Abschluss bildet Anton Bruckners selten gespielte 2. Symphonie, die wegen ihrer markanten Generalpausen den Beinamen „Pausensymphonie“ erhielt. Freuen Sie sich auf einen Konzertabend, der Klang, Raum und Stille eindrucksvoll vereint.

1. Symphoniekonzert – „Sakrale Räume“
Leitung: Andreas Spering
Brandenburger Symphoniker
Programm: Stefan Beyer „Sterntaler“ für Orchester (UA), Johann Sebastian Bach/Ottorino Respighi – Drei Choralvorspiele, Anton Bruckner – Symphonie Nr. 2 c-Moll (Fassung 1877)

Veranstaltungsort: Dom zu Brandenburg
Termin: Freitag, 18.9.2026, Samstag, 19.9.2026
jeweils 19.30 Uhr
Die Konzerteinführung findet 45 Minuten vor dem Konzert in der Bunten Kapelle statt

Preiskategorie: A
1. Kategorie:  36,- € / erm. 30,- €
2. Kategorie:  31,- € / erm. 25,- €

Brandenburger Theater GmbH

Theater hat Tradition in Brandenburg an der Havel

ES LEBE DIE FREIHEIT!
Klänge – Heimat – Experiment

Seit mehr als 200 Jahren gibt es in Brandenburg an der Havel das Brandenburger Theater.

Das Brandenburger Theater bietet unter anderem Konzerte, Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Lesungen, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Zwei Vereine unterstützen das Theater ihrer Stadt: der Förderverein „Freunde des Brandenburger Theaters e. V.“ und der „Förderverein Brandenburger Symphoniker e. V.“.

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