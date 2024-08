Neue Chancen für Esprit-Mitarbeiter – BOWFOLDERS bietet Einstieg in die Selbstständigkeit als Maßmode-Berater

Inmitten der aktuellen Insolvenzwelle, die zahlreiche Mitarbeiter in der Modebranche vor unsichere berufliche Perspektiven stellt, öffnet BOWFOLDERS eine neue Tür: Das innovative Unternehmen bietet ehemaligen Esprit-Mitarbeitern die Möglichkeit, als selbstständige Berater für Maßmode eine vielversprechende Karriere zu starten.



BOWFOLDERS hat sich als Franchisegeber auf die individuelle Beratung und Entwicklung maßgeschneiderter Mode spezialisiert. Anders als in traditionellen Handwerksberufen, in denen handwerkliche Fertigkeiten erforderlich sind, steht bei BOWFOLDERS die stilvolle und persönliche Beratung im Mittelpunkt. Mithilfe ausgeklügelter Tools können Franchise-Partner von BOWFOLDERS maßgeschneiderte Outfits für ihre Kunden kreieren, ohne dass sie selbst schneidern müssen.



Ein sicherer Weg in die Selbstständigkeit



„Wir wissen, wie herausfordernd die aktuelle Situation für viele in der Modebranche ist, insbesondere für die Mitarbeiter von Esprit, die nun von der Insolvenz betroffen sind“, erklärt [Rudolf Flume. Geschäftsführer bei BOWFOLDERS]. „Deshalb möchten wir ihnen eine neue Perspektive bieten: die Chance, sich mit unserem bewährten Franchise-Konzept selbstständig zu machen und dabei auf ihre Erfahrung und ihr Stilbewusstsein aufzubauen.“



Das BOWFOLDERS-Konzept richtet sich gezielt an Verkaufsprofis mit einem Gespür für Mode und Stil, die ihren nächsten Karriereschritt in die Selbstständigkeit machen möchten. Besondere Einstiegskonditionen, einschließlich vergünstigter Franchisegebühren und eines strukturierten Einarbeitungsprogramms, sollen den Übergang erleichtern und den Grundstein für eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit legen.



Starkes Wachstumspotenzial in einem wachsenden Markt



Der Markt für maßgeschneiderte Mode wächst kontinuierlich. BOWFOLDERS ermöglicht es seinen Franchise-Partnern, von diesem Trend zu profitieren und sich in einem stabilen und expandierenden Netzwerk eine erfolgreiche Existenz aufzubauen. „Wir sehen großes Potenzial in diesem Markt und bieten eine Plattform, auf der unsere Partner ihren Geschäftserfolg gestalten können“, so Rudolf Flume.

