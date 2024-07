BOWFOLDERS bietet von Schließungen betroffenen Galeria Kaufhof -Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Karrierechancen im Bereich Maßbekleidung

BOWFOLDERS hat sich auf maßgeschneiderte Bekleidung spezialisiert und zeichnet sich durch ein einzigartiges Konzept aus: Für die Entwicklung und den Verkauf von Maßkonfektion sind keinerlei handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich. Das Unternehmen bietet eine umfassende Schulung, um Interessierten alle notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln.„Unser Ziel ist es, den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Galeria Kaufhof eine attraktive Möglichkeit für einen beruflichen Neuanfang zu bieten“, erklärt der Geschäftsführer von BOWFOLDERS, Rudolf Flume. „Wir wissen, dass viele dieser Mitarbeiter bereits über fundierte Erfahrungen im Einzelhandel verfügen und möchten ihnen mit unseren besonderen Einstiegskonditionen den Übergang in die Selbstständigkeit erleichtern.“BOWFOLDERS bietet für die Galeria Kaufhof Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spezielle Einstiegskonditionen, um ihnen den Start in eine Franchise-Partnerschaft zu erleichtern. Das intensive Schulungsprogramm vonBOWFOLDERS stellt sicher, dass jede Partnerin und jeder Partner in der Lage ist, ihren Kunden ein hochwertiges Maßkonfektionserlebnis zu bieten, ohne dass dafür eine Schneiderlehre oder handwerkliche Fähigkeiten erforderlich sind.„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Kaufhof bringen wertvolle Erfahrungen im Kundenservice und im Verkauf mit. Diese Fähigkeiten sind eine hervorragende Grundlage für den Erfolg im Bereich der Maßbekleidung“, betont der Geschäftsführer weiter. „Wir freuen uns darauf, interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen und ihnen die Möglichkeiten bei BOWFOLDERS vorzustellen.“Dieses Angebot gilt insbesondere für alle Standorte, die innerhalb der Insolvenz von Schließungen betroffen sind.Interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Galeria Kaufhof können sich – auf der Homepage www.BOWFOLDERS.COM/Neustart – direkt an das Unternehmen wenden, um mehr über die Einstiegsmöglichkeiten zu erfahren.