BowFlex bringt Apple Watch und Samsung Galaxy Watch ans Laufband
Antippen, verbinden - jeden Meter zählen!
Jeden Meter zählen
Die eigene Smartwatch gehört für viele SportlerInnen zum Training wie die Laufschuhe. Sie erfasst die Herzfrequenz, dokumentiert Einheiten und macht Fortschritte sichtbar. Mit den neuen Laufbändern BowFlex T6 und T16 funktioniert das jetzt auch im Homegym mit der Apple Watch und der Samsung Galaxy Watch – und zwar denkbar leicht. Zum Koppeln wird die kompatible Smartwatch einfach an den dafür vorgesehenen Kontaktpunkt der Konsole gehalten. Einmal gekoppelt, können Uhr und Laufband die Trainingsdaten synchronisieren. Der Vorteil: Statt die Sporteinheit auf zwei Geräten getrennt zu betrachten, erhalten NutzerInnen einen gemeinsamen Überblick über ihr Training. Gerade auch LäuferInnen, die Indoor- und Outdoor-Training mixen, können so die Läufe zu Hause noch besser in ihre ganzheitliche Trainingsdokumentation einbinden. In Apple Fitness und Samsung Health werden Herzfrequenz, Tempo, Distanz, Steigung, Zeit und Pace synchronisiert.
Große App-Freiheit
Die hauseigene JRNY-App umfasst personalisierte Cardio-, Kraft- und Ganzkörper- Workouts für jedes Fitnessniveau. Sie passt Trainingspläne dynamisch an Tagesform und Fortschritt an und bietet dazu adaptive Workouts, On-Demand-Kurse, Echtzeit-Coaching sowie Entertainment‐Optionen. Gut zu wissen: Die JRNY-App hat ein kostenloses Programm sowie kostengünstige Premium-Funktionen. Auf den BowFlex Laufbändern T6 und T16 können verschiedene weitere Apps verbunden werden, darunter auch Google Health, Kinomap und Zwift. Je nach System stehen Werte wie Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Trainingszeit und durchschnittliches Tempo zur Verfügung.
BowFlex T6 Laufband: Features für individuelle Trainingsziele
Das Laufband BowFlex T6 kombiniert eine übersichtliche Konsole mit praktischen Bedienelementen und einer umfangreichen Ausstattung. Ob zügiges Walking, gleichmäßiger Dauerlauf oder intensive Intervalle: Das BowFlex T6 bietet vielseitige Features für die unterschiedlichsten Trainingsziele. Besonders wertvoll hierbei ist das reaktionsschnelle MaxReact™-Antriebssystem, das dynamische Trainingswechsel ermöglicht – vom entspannten Walking bis zur intensiven Tempoeinheit. Dazu sorgen die hohe Tempo-Bandbreite von 0,8 bis 20 km/h und die elektronisch einstellbare Steigung von bis zu 15 Prozent für gezielte Trainingsreize.
Das sind die BowFlex T6 Highlights auf einen Blick
● Apple GymKit und Galaxy Watch Tap-to-Connect: Direkte Verbindung mit kompatiblen Smartwatches für vernetztes Workouttracking.
● MaxReact™ Drive: Ein reaktionsschnelles Antriebssystem für dynamische Trainingswechsel.
● 0,8 bis 20 km/h Geschwindigkeit: Vom entspannten Einstieg bis zur anspruchsvollen Tempo-Einheit.
● Bis zu 15 Prozent elektronische Steigung: Für zusätzliche Belastungsreize und abwechslungsreiche Bergläufe.
● QuickDial-Drehregler und zwei individuell programmierbare Intervalltasten: Geschwindigkeit und Steigung bequem anpassen.
● 152 × 50 cm Lauffläche mit FlexZone-Dämpfung: Platz und variable Dämpfung für ein komfortables Laufgefühl.
● 8-Zoll-LCD-Display und 4-Zoll-LED-Fenster: Die wichtigsten Trainingsdaten direkt im Blick.
● Acht integrierte Trainingsprogramme: Darunter Hügel-, Intervall- und zielbasierte Programme.
● Bluetooth FTMS: Verbindung mit Fitness-Apps wie JRNY, Kinomap und Zwift über das eigene Smartphone oder Tablet.
● SoftDrop-Klappsystem und Transportrollen: Nach dem Training platzsparend verstauen.
● Durchdachte Extras: Verstellbare, schwenk- und neigbare Gerätehalterung fürs eigene Tablet oder mobile Endgerät, USB-Ladeanschluss, Bluetooth-Lautsprecher, integrierter dreistufiger Ventilator und Flaschenhalter.
BowFlex T16: Premium-Komfort trifft Entertainment
Das BowFlex T16 verbindet die leistungsstarke Trainingstechnologie des T6 mit Komfort und Unterhaltung: Über den 15,6-Zoll-HD-Touchscreen lassen sich eigene Trainingsprogramme und Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video oder Spotify bequem direkt abrufen. Auch hier sind kompatible Apple Watches und Samsung Galaxy Watches für die automatische Synchronisierung der Trainingsdaten koppelbar. Dazu kommt einiges an Extras wie etwa zwei integrierte Ventilatoren, die dabei helfen, beim Schwitzen einen kühlen Kopf zu bewahren.
Training ohne verpflichtendes Bezahlabo
Im Gegensatz zu vielen Alternativen auf dem Markt, ist für den Betrieb der BowFlex Laufbänder grundsätzlich kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Wer sein Training digital ergänzen möchte, kann in der JRNY-App auch einen kostenlosen Account nutzen. Für den vollen Funktionsumfang ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich. So bleibt die Entscheidung über zusätzliche Trainingsangebote bei den NutzerInnen.
Preise und Verfügbarkeit
Die BowFlex-Laufbänder T6 und T16 können über den offiziellen BowFlex Shop sowie über ausgewählte Vertragshändler bezogen werden. Das BowFlex T6 kostet regulär 1.999,00 €. Aktuell ist es im BowFlex Shop zum Saison-Einführungspreis von 1.499,00 € zu haben.[1] Die multimedial ausgestattete Premium-Version BowFlex T16 liegt bei 2.499,00 € (UVP).
[1] Die Kompatibilität setzt unterstützte Smartwatch-Modelle und passende Softwareversionen voraus. App-Verfügbarkeit und Funktionsumfang können variieren. Smartwatches, Smartphones, Tablets und Bluetooth-Brustgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
[2] Stand 20.Oktober 2026