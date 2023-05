Für ein neues Zeitgefühl

1986 schrieb BOTTA mit der Erfindung der modernen Einzeigeruhr Geschichte





Zeit bewusst erleben

Die Zeit ist das wohl wertvollste Gut – einmal verstrichen, ist sie durch nichts zu ersetzen, unwiederbringlich verschwunden und für jeden nur begrenzt verfügbar. Gleichzeitig geht das Bewusstsein für den besonderen Wert der Zeit oft in der Hektik des Alltags verloren, oder vermeintlich Wichtigeres zwingt einen, die eigene Zeit fremdbestimmt einzusetzen. Durch Klarheit, Logik und die Konzentration auf das Wesentliche möchte BOTTA mit außergewöhnlichen Zeitmessern die Trägerinnen und Träger zu einem souveränen Umgang mit der eigenen Zeit ermutigen – und Entschleunigung erlebbar machen. Den Lauf der Zeit können auch die Uhren von BOTTA nicht beeinflussen, wohl aber die Art, auf die Menschen die Zeit wahrnehmen. Damit stehen sie für ein neues Zeitgefühl – das sich sowohl bei der Gestaltung und Haptik der Zeitmesser entfaltet, als auch bei ihrer Wirkung.



Als wohl konsequenteste Umsetzung dieser Produktphilosophie entwickelte Klaus Botta vor über 30 Jahren die erste moderne Einzeigeruhr, die durch eine maximal vereinfachte Anzeige das Wesentliche in den Mittelpunkt rückt: den Wert der Zeit.



Pu(h)rismus: Zeit in ihrer reinsten Form

Alle BOTTA-Uhren erfüllen das Merkmal „designed and handmade in Germany“. Die Modelle zeichnen sich durch eine puristisch-reduzierte Designsprache aus, deren Funktion sich in einer logischen und zugleich intuitiven Anzeige der Zeit spiegelt. Beispielhaft für die klare Struktur ist das Vorreitermodell „UNO“: Als Ursprung und Ikone des Hauses ist das Modell mit dem treffenden Namen auf einen Stundenzeiger beschränkt. Während er innerhalb von 12 Stunden eine vollständige Umdrehung ausführt, ermöglicht die Skala in 5-Minutenschritten eine im Alltag gleichermaßen präzise wie beruhigende Zeitanzeige. Die UNO ist minimalistisch gestaltet und erlaubt eine maximal intuitive Erfassbarkeit der Uhrzeit.



Das Konzept der UNO erweiterte BOTTA inzwischen mit Schwestermodellen, der „UNO 24“ mit einer 24-Stundenanzeige sowie der UNO Wanduhr. Insgesamt gehören sechs weitere Uhrenlinien, darunter auch Mehrzeigeruhren, zum BOTTA-Repertoire: TRES, TRES 24, NOVA, CLAVIUS und MONDO GMT.



Sieben Uhrenlinien – eine Philosophie: die BOTTA-Quadrologie

Die stringente Philosophie für Zeit, Funktion und Design spiegelt sich bei BOTTA ebenso in der Kategorisierung wider: Die gesamte Kollektion folgt einer übergreifenden Produktlogik – der BOTTA-Quadrologie. Dieses Schema gliedert alle Modelle in eine Art Matrix, die durch eine horizontale und vertikale Achse unterteilt ist. So entstehen vier Elementebenen: Der erste Quadrant umfasst die 12-Stunden-Einzeigeruhren UNO und NOVA – puristische Exzentrik. Im zweiten Quadranten befindet sich die schlüssige Erweiterung des Designs auf den gesamten Tag: die 24-Stunden-Einzeigeruhr UNO 24. Analog zu den ersten beiden Quadranten lassen sich die beiden verbleibenden Felder der Quadrologie nachvollziehen: So befinden sich im dritten Quadranten diejenigen Uhren, welche die Zeit anhand von 12 Stunden veranschaulichen, nun aber mithilfe mehrerer Zeiger – markant und tech-visiert. Im vierten Quadranten wird das Mehrzeigeruhr-Konzept schließlich auf eine 24-Stundenanzeige angewendet.



Bauhaus-Uhren, die mit der Zeit gehen

Ob Einzeiger- oder Mehrzeigeruhr, ob 12- oder 24-Stundenanzeige: Der Ausgangspunkt jedes Designs ist stets ein klares, logisches Konzept, das mit gestalterischer Konsequenz bis ins kleinste Detail umgesetzt wird. Sämtliche Entscheidungen, die in die Produktgestaltung einfließen, folgen der Funktion. Im Unterschied zur Formensprache der 1920er Jahre verwendet BOTTA allerdings eine aktuelle Designsprache – was übrigens ganz im Sinne der Bauhaus-Gründer ist. Damit sieht BOTTA in seiner Formensprache eine zeitgemäße Fortführung der Prinzipien des Bauhauses im 21. Jahrhundert.



Die Verbindung zum Bauhaus liegt auch im Werdegang von Gründer und Inhaber Klaus Botta begründet. Nach dem Studium der technischen Physik an der Universität Bayreuth studierte er Design an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main, einer direkten Nachfolgerin des Weimarer Bauhauses. Seine Entwürfe versteht Klaus Botta aber nicht als simple Kopie der Gestaltung von 1919, sondern als progressive und innovative Evolution: „Lediglich die Ästhetik des frühen 20. Jahrhunderts in die heutige Zeit zu übernehmen, ist zwar einfach in der Umsetzung, jedoch nicht im Sinne der Anwender. Eine derart rückwärtsgewandte Gestaltung würde dem Bauhausgedanken per se widersprechen“, erläutert Klaus Botta. „Bauhaus-Gestaltung stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und soll ihre Funktion bestmöglich, langlebig und mit zeitgemäßer Gestaltung erfüllen.“



BOTTA-Uhren vereinen Originalität mit hochmodernen Werkstoffen und ermöglichen eine Wahrnehmung der Zeit im menschlichen Maß. So tragen die Entwürfe zu einer Entschleunigung im Alltag bei und befähigen den Anwender zu einem souveränen Umgang mit der Zeit. Dass der Marke dies stets aufs Neue gelingt, zeigt die Tatsache, dass die Uhrenmarke BOTTA bereits mit 66 renommierten Designpreisen ausgezeichnet wurde, darunter der German Design Award, der Red Dot Design Award oder der Good Design Award.



Der Mensch im Mittelpunkt – das Familienunternehmen BOTTA

Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1986, als sich Produktdesigner Klaus Botta zum Ziel setzte, die Wahrnehmung der Zeit neu zu denken – und neu zu gestalten. Das bahnbrechende Ergebnis: Die UNO, die erste Einzeigerarmbanduhr der Neuzeit, die logisch und zugleich intuitiv zu handhaben ist. Ab 1999 erfolgte der Vertrieb der UNO unter eigener Regie und unter eigenem Namen. Neben seiner Uhrenmarke ist Klaus Botta auch Inhaber von BOTTA design, einem Designstudio für Produkte im High-Tech-Bereich. Alle Produkte zeugen von Bottas hohen Ansprüchen hinsichtlich Ästhetik, Funktionalität und Material. Seit 2003 sitzt BOTTA in Königstein im Taunus. Im Unternehmen arbeiten mittlerweile auch Anke Botta, die Frau von Klaus Botta, und Dennis Botta, der Sohn des Gründers, der ebenfalls studierter Produktdesigner ist. Persönlicher Kundenkontakt und Service werden großgeschrieben. Mit allen Partnern und Kunden wird ein ehrlicher, offener und fairer Umgang gepflegt. In Königstein im Taunus findet die Gestaltung und Entwicklung aller Uhren durch Produktdesigner und Entwickler statt. Die Produktion erfolgt in Süddeutschland durch erfahrene Uhrmachermeister, die die Montage, Justierung und Prüfung der Uhren übernehmen. Zum Einsatz kommen ausgewählte Materialien, wie das robuste und zugleich leichte Material Tri-Titan, beidseitig entspiegelte und kratzfeste Saphirgläser sowie „Swiss-Made“-Werke von ETA, Sellita und Ronda. Alle Produkte sind daher äußerst langlebig und technisch auf dem neuesten Stand.