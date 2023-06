Die UNO: Das Original

Die UNO verkörpert wie keine andere Uhr Klaus Bottas Philosophie der Entschleunigung und animiert zum souveränen Umgang mit der Zeit.

.

Die Leichtigkeit des Seins



Wer ist nicht Sklave der flüchtigen Zeit? Wer hastet ihr nicht tagtäglich im Glauben hinterher, es sei möglich, eine Vielzahl an Erlebnissen in einige wenige Momente zu packen? Bringen eine ständige Zeitkontrolle und Verfügbarkeit tatsächlich mehr Gelassenheit in den hektischen Alltag? Die Antwort auf diese Fragen liegt ganz wesentlich darin begründet, wie Zeit wahrgenommen wird. Mit seiner Einzeigeruhr UNO will Klaus Botta die Wahrnehmung der Zeit positiv beeinflussen und einen besser auf den Menschen zugeschnittenen Umgang mit der Zeit ermöglichen. Die Trägerinnen und Träger seiner Uhren sollen zu einem entspannten Umgang mit dem wertvollen Gut „Zeit“ ermutigt werden. Souveränität statt Stress, Ruhe statt Hektik, und die Zeit als zu gestaltender Raum anstatt eines stetigen Mangels. Um diesen Zustand zu erreichen, haben alle BOTTA Uhren außergewöhnliche individuelle Zeitanzeigekonzepte und sind auf das Wesentliche reduziert – auf die intuitive Anzeige der Zeit. Mit einem Blick auf das UNO-Zifferblatt, das wie ein Messinstrument gestaltet ist, lässt sich die Zeit anhand der Skala in 5-Minutenschritten ablesen. Mit der UNO am Handgelenk reift schnell die



Erkenntnis, dass es nicht darauf ankommt, der Zeit bis auf die Sekunde genau hinterherzurennen. Das Ergebnis ist ein souveräner Umgang mit der eigenen Lebenszeit.



Die UNO: Der Archetypus der Einzeigeruhr



Wie jede BOTTA Uhr basiert auch die UNO auf einem bis ins kleinste Detail durchdachten Konzept, das allem voran bei der Gestaltung zum Ausdruck kommt. Das zeigt sich bei der UNO insbesondere bei der eigens von Klaus Botta entwickelten Spezialskalierung des Zifferblatts. Dabei gliedern unterschiedlich große Indizes die Zeit in sinnvolle Einheiten: Während die längsten und kräftigsten Striche die Stunden anzeigen, markieren die weiteren Striche mit jeweils abnehmender Länge und Stärke die halben und viertel Stunden bis hin zu Fünf-Minuten-Abschnitten. Eine logisch strukturierte und präzise Form der Zeitanzeige. Die feine Zeigerspitze des Stundenzeigers ermöglicht bei Bedarf eine überraschend exakte Ablesbarkeit.



Ein doppelt gewölbtes, kratzfestes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas garantiert stets einen klaren Blick auf das Zifferblatt mit seiner Spezialskalierung. Das Gehäuse der UNO misst wahlweise 40 oder 44 mm im Durchmesser und ist entweder aus widerstandsfähigem Edelstahl 316L (Automatikmodelle) oder antiallergenem Tri-Titan (Quarzmodelle) gefertigt. Das Gehäuse ist formschön und zugleich auf ein optimales Tragegefühl hin abgestimmt; es überzeugt durch seine zylindrische Form, abgeflachte Flanken und Bandanstöße, die platzsparend in der Unterseite integriert sind. Dadurch schmiegen sich die Uhr wie auch die Armbänder förmlich an das Handgelenk an, ganz besonders auch an schmale.



Als Herz der Uhren schlagen in den Automatikmodellen entweder ein ETA-2824.2- oder Sellita-SW200-1-elaboré-Kaliber, die manuell auf eine höhere Ganggenauigkeit reguliert wurden. In den Quarzmodellen verrichtet ein RONDA-1062-Werk seine Arbeit. Für die zeitlose Unisex-Uhr UNO bietet BOTTA eine variantenreiche Bandauswahl. So gibt es unterschiedliche Kautschuk- und Lederbänder, darunter auch eine Variante aus vegetabil gegerbtem Bio-Leder, welches das Biokreis-Siegel trägt und sich durch Allergiefreiheit auszeichnet. Darüber hinaus sind klassische Milanaise- und Edelstahlbänder verfügbar.



Exklusiv: Die UNO 35 Sonderedition



Zum 35-jährigen Jubiläum der UNO lancierte BOTTA eine auf zwei Mal 35 Exemplare limitierte Sonderedition an Automatikmodellen mit einem Gehäuse von 44 mm Durchmesser, die entweder mit schwarzem oder weißem Zifferblatt ausgestattet sind. Dagegen ist die Quarzversion unlimitiert und hat einen Gehäusedurchmesser von 40 mm. Die UNO 35 Sonderedition zeigt alle Designcodes der UNO – die aber anhand von Gestaltungselementen in emotionalem Rot mit sportlicher Dynamik interpretiert werden. So wandert der Zeiger wie bei einem Tachometer in Rot über das monochrome Zifferblatt, das wiederum mit dem roten Schriftzug „35 Edition“ versehen ist. Die roten Nähte am Lederband geben dem formschönen Gehäuse der UNO einen passenden Rahmen. Ein Blick durch den Saphirglasboden zeigt, dass die limitierte Sonderedition das Farbthema verinnerlicht, denn der Rotor des Automatikwerks ist mit einem roten Sonderdruck versehen. Die Quarzversion hingegen punktet mit einer geringen Gehäusehöhe von 5,5 Millimetern und einem sehr leichten und allergiefreien Tri-Titangehäuse.



Preisgekrönte Designs



BOTTA Uhren werden in Deutschland entwickelt und produziert. Sie gelten noch als Geheimtipp bei Uhrenliebhabern, die das Besondere und Individuelle suchen. Dabei kommt der in Königsstein im Taunus ansässigen Marke das große Verdienst zu, 1986 die erste Einzeigeruhr der Neuzeit erfunden zu haben. Klaus Botta, ein studierter Produktdesigner, schuf mit der UNO den Archetyp einer Einzeigeruhr – die Ausgangsbasis bildete die Bauhaus-Maxime „form follows function“. Bottas Design ist niemals rückwärtsgewandt, sondern eine an die aktuelle Zeit angepasste Weiterentwicklung der Bauhausideale. Die UNO ist ein gestalterisch bedeutsames Designkonzept, weshalb sie gleich mehrfach ausgezeichnet wurde. Sieben renommierte nationale und internationale Designpreise, darunter auch der Red Dot Design Award, belegen die hohe gestalterische Qualität der UNO.



Die Essenz einer Uhr



Die UNO vermittelt einen entschleunigten Lebensstil, der einen Kontrapunkt zur alltäglichen Reizüberflutung in einer immer komplexer werdenden Welt bietet. Die ikonische BOTTA UNO ist die Essenz einer Uhr, die zu einem souveränen Umgang mit der eigenen Zeit einlädt.