DATA-Land - lade dich hoch

BORGTHEATER bietet für seine bevorstehende Gaming-Theaterpremiere allen Zuschauer*innen die Möglichkeit an, sich uploaden zu lassen: T.R.U.E. heißt das Land, in dem Dank smarter Algorithmen und hyperleistungsfähiger Künstlicher Intelligenz alle Bewohner*innen ein ideales Leben in Harmonie mit sich selbst führen. Denn wer möchte nicht seine wildesten Träume ausleben, ohne Anderen zu schaden? Seine persönlichen Bedürfnisse befriedigen, ohne Reue zu empfinden, um sich endlich anderen, höheren Zielen zuzuwenden, die allen Menschen zugutekommen.Per Handy-App und Computer wählt man sich ein – ganz einfach per Link – und landet im Vorraum von T.R.U.E. bei zwei persönlichen Coachs, die per Chat und Multiple-Choice-Angaben die Human Essence der Zuschauer*innen für den Daten-Upload ermitteln. Denn nur so kann das digitalisierte Land jenseits körperlicher Schranken betreten werden.Die Game-Theater-Premiere ist eine Einladung, über technologische Erlösungsphantasien und radikalisierte Umweltpolitik nachzudenken, Gruppendynamiken zu erleben, Entscheidungen zu treffen, sich moralischen Dilemmata auszusetzen – und vor allem zu spielen. Der Ausgang des Experiments wird für jede*n anders sein. Je nach dem, wohin das unkonventionelle Coaching das Publikum führt...Für die Trilogie Customerzombification, deren zweiter Teil hier vorgestellt wird, geht Borgtheater erstmals vollständig digital: mithilfe eines Webbrowser-basierten Streamings und der TotoGo-Theaterapp nimmt das Ensemble spielerisch mit dem Publikum Kontakt auf. Benötigt wird für den Live-Stream ein Computer oder Pad mit Internetverbindung und (!) ein Smartphone für die App, um den Vorraum zu T.R.U.E. zu betreten.: Charlotte Saphire Alten, Mandy Rudski, Deniz Orta & Oliver Möller |Rolf Kasteleiner |: Markus Schubert |: Eria Korte |: Aldus Kiss |: Eleonora Pedretti |: Johanna Winkens |: Jana Klimmek20. Mai 2021, 20 Uhr21.-23. Mai, 26.- 30. Mai 2021, jeweils 20 Uhr 29. Mai 2021 ebenfalls um 17:30 Uhr10,- Euro /7,- Euro (ermäßigt) – zzgl. 49ct VVK-GebührenEs ist hilfreich, sich vor Beginn der Veranstaltung 15 Minuten Zeit zu nehmen, um alle technischen Grundvoraussetzungen einzurichten.Eine Produktion von Borgtheater, gefördert von Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, präsentiert von PAF Performing Arts Festival. Medienpartnerin ist taz. die tageszeitung