Nibirii 2023 kehrt zurück an den Dürener Badesee

Drei Tage lang zelebrieren internationale Star DJs den Sound von Goa, Psytrance, DnB, Techno und Techhouse

Das Nibirii Festival heißt auf insgesamt vier Stages internationale Größen und angesagte Newcomer willkommen. Den Besucher:innen wird erstmalig an drei aufeinanderfolgenden Tagen eingeheizt, der Sonntag wird thematisch voll und ganz dem Techno gewidmet. Präsentiert wird das Festival vom renommierten Kölner Club Bootshaus und dem Hörfunksender 1Live als Medienpartner.



Getreu dem Leitspruch „Feuer, Wasser, Luft und Bass“ bietet das Festival am Dürener Badesee eine einzigartige Kulisse mit zwei Stages, die direkt am Ufer des Badesees gelegen sind und am Tag für Abkühlung im Wasser und während der Dämmerung für eine magische Atmosphäre an Land sorgen. Zwei weitere Stages schmiegen sich zwischen die Bäume der kleinen umliegenden Wälder und sorgen im Schatten der Blätter für unvergessliche Momente zwischen Tanz und Ekstase. Zwei Tage lang werden auf den vier Stages die Top-Stars der vier NIBIRII-Genres auflegen: GOA/Psytrance, Techno, TechHouse sowie Drum ‚n‘ Bass, Sonntag hostet die Brand Techno Germany die Techno Stage.



Das Festival und die begehrte Veranstaltungsreihe zelebrieren seit jeher die Spiritualität und Naturverbundenheit der Besucher:innen und Artists – und ermöglichen jedem eine unvergessliche Reise durch musikalische, kulinarische und actionreiche Highlights. Unterstützt durch außergewöhnliche Bühnenshows und besondere technische Finessen warten hier neue Sphären des Festivalerlebnisses auf alle „Nibiriians“! Das Top-Lineup mit internationalen Stars wie Deborah de Luca, Luude, Vini Vici, Stella Bossi, I Hate Models und vielen mehr, verspricht eine einzigartige Mischung aus den verschiedenen Nibirii-Genres, ganz im Stil der bisherigen Veranstaltungen. Abgerundet wird das Festival-Erlebnis mit ausgewählten Aktivitäten wie Yoga, Massagen, Tattoos und kurzen Sporteinheiten.



„Dass das Bootshaus, als einer der besten Clubs der Welt das Nibirii Festival am Badesee ausrichtet, ist wie ein Ritterschlag für die Stadt Düren“, erklärt Christine Käuffer, Rechtsdezernentin der Stadt. Bereits einige Jahre vor der erstmaligen Ausrichtung des Festivals im Jahr 2019 begann bereits die Vorarbeit der Beteiligten. Bürgermeister Frank Peter Ullrich ist über die enge Zusammenarbeit ebenfalls sehr zufrieden: „In Düren haben wir mittlerweile eine breite und bunte Palette an Veranstaltungen und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit dem Nibirii Festival auch ein qualitativ hochwertiges Angebot für die jüngeren Generationen haben. Düren ist eine Heimat für jede Musik-Richtung und eine schönere Szenerie, als am Dürener Badesee, kann man sich kaum wünschen.“



Das Nibirii-Festival findet an drei Tagen statt, das Camping ist dieses Jahr auf dem ausgewiesenen Gelände bereits ab Donnerstag bis Montag möglich. Erwartet werden etwa 40.000 Gäste an drei Tagen. Die Spielzeiten auf dem Festivalgelände sind am Freitag von 14:00 Uhr bis 01:00 Uhr, Samstag von 12:00 Uhr bis 01:00 Uhr und Sonntag von 12:00 bis 18:00 Uhr.